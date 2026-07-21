Ошибка, которая стоит дорого: почему бездумная заливка присадок убивает мотор?

Эксперт Родионов: бесконтрольное применение присадок ускоряет износ двигателя

Качество современного топлива оставляет желать лучшего – в нем нередко встречаются излишки серы, смолы, вода и мелкие механические частицы. Для продвинутых моторов с турбинами, непосредственным впрыском и чувствительными катализаторами такое горючее – настоящий ускоритель износа. Выходом могли бы стать присадки, но, по словам технического директора сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, в неумелых руках они скорее навредят, чем помогут.

Специалист пояснил, что все присадки делятся на два типа: профилактические и профессиональные (для работы на спецоборудовании). Первые обычно добавляют прямо в бак и решают сразу несколько задач: чуть поднимают октановое или цетановое число, улучшают смазку, мягко очищают форсунки, выгоняют влагу и защищают систему от коррозии.

« Для рядового автовладельца это способ снизить влияние неглубоких проблем с качеством топлива, особенно если машина эксплуатируется в городе, часто стоит в пробках и заправляется на разных АЗС. Но даже такие продукты требуют четкого соблюдение дозировки. Особенно важно и место покупки такого состава, ведь онлайн-магазины, маркетплейсы могут предлагать и непроверенный товар. Также нужно помнить, что присадка – это дополнение к нормальному обслуживанию, а не замена фильтров, масла и диагностики », – отметил Родионов.

Профессиональные составы – это совсем другая история. Они гораздо агрессивнее и предназначены для глубокой очистки форсунок, камер сгорания и даже турбины, но заливать их нужно через аппаратуру высокого давления на стендах. Если за дело берется опытный механик, такие средства способны вернуть мотору заводские параметры без разбора. Однако попытка использовать подобную химию «на глаз» в гараже, по мнению эксперта, чревата серьезными поломками: мощные растворители при передозировке разъедают не только нагар, но и резиновые уплотнители, а попадая в картер, портят моторное масло.

« Главная ошибка, которую мы сегодня видим, – это попытка решить серьезные технические проблемы исключительно присадками. Если топливный фильтр разрушен, форсунки механически изношены, катализатор забит, а масло давно потеряло свои свойства, никакая добавка не вернет мотору ресурс. Она способна временно сгладить симптомы – уменьшить дымность, чуть улучшить пуск или динамику, но корень неисправности останется и вскоре проявится вновь », – подчеркнул специалист.

Кстати, к числу самых распространенных ошибок Родионов отнес и превышение доз, и смешивание нескольких разных присадок сразу, и использование профессиональной «тяжелой артиллерии» в бытовых условиях. Результат предсказуем: электронный блок управления получает хаотичную картину горения, страдают катализатор и лямбда-зонды, а топливная аппаратура выходит из строя еще быстрее. Эксперт резюмировал: любые решения по «топливной химии» лучше согласовывать с сервисом – там и за работу отвечают, и гарантию дают.

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