В продаже появился легендарный Крузак в отличном состоянии и с приятной ценой

Land Cruiser 60 1985 года с пробегом 155 тыс. км продают за 1,9 млн рублей

В продаже появился Toyota Land Cruiser 60-й серии 1985 года выпуска, который обойдется покупателю в 1,9 миллиона рублей.

Под капотом стоит 4,0-литровый дизельный мотор, выдающий 103 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Работает он в паре с механической коробкой передач. Как утверждает продавец, кузов машины покрыт родной краской – за исключением двух навесных элементов. При этом коррозии на автомобиле нет, а салон прекрасно сохранился.

«Технически машина обслужена: заменены все жидкости, фильтры, перебрана ходовая, тормоза в порядке. Сел и поехал – не лотерея, а готовый автомобиль хоть на каждый день, хоть в дальнюю экспедицию. Мотор тянет с низов, масло не подъедает, работает ровно, без стуков и дымления. Ресурс у него такой, что он скорее переживет смену нескольких владельцев, чем попросит капремонт», – говорится в объявлении.

Пробег этого внедорожника – 155 тысяч километров.

Ранее «За рулем» сравнивал этот внедорожник с современными бюджетными моделями.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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