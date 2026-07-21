Стало известно, сколько экземпляров Volga купили в РФ со старта продаж

«Автостат Инфо»: в первый месяц продаж Volga реализовала в России 129 машин

В первый неполный месяц продаж марка Volga реализовала в России 129 машин, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на «Автостат Инфо». По итогам первого месяца продаж абсолютным лидером по числу поставленных на учет автомобилей стал флагманский кроссовер Volga K50 – набралось 55 экземпляров. Чуть уступил ему Volga K40 с результатом 46 регистраций, а замыкает тройку седан C50 – 24 машины. Примечательно, что в сводку попали даже 4 кроссовера Volga K30, которые так и не добрались до серийного производства.

На данный момент автомобили этой марки предлагают в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах страны. Интересно, что буквально накануне старта, 19 июня, сеть насчитывала лишь 25-30 автоцентров – то есть за короткое время ее удалось расширить почти вдвое.

Что касается цен: кроссовер Volga K50 оценили в 4 344 900, 4 649 000 или 4 799 000 рублей – все зависит от выбранного оснащения. Volga K40 предлагается в четырех комплектациях, и его стоимость стартует от 2 849 000 рублей, доходя до 3 899 000 рублей. Седан Volga C50, в свою очередь, стоит от 2 999 000 до 3 399 000 рублей в зависимости от версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что с емиместные Chevrolet Captiva предлагаются в России с ценами от 2,2 млн рублей.