Эта марка впервые вошла в топ-10 брендов на авторынке РФ

«Автостат»: с 13 по 19 июля в РФ было продано 396 новых автомобилей Jeland

По итогам 29-й недели (с 13 по 19 июля) нынешнего года в нашей стране было реализовано 396 новых автомобилей Jeland, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Этот результат позволил отечественному бренду впервые войти в десятку самых популярных на рынке России. Лидерство в марочном рейтинге продолжает удерживать отечественная Lads, показатель которой на минувшей неделе составил 6109 реализованных экземпляров. За ней расположились китайский Haval и российский Tenet (3205 и 2362 шт. соответственно). Отметку в 1 тысячу единиц также преодолели китайские марки Geely (1 780 шт.) и Сhangan (1 138 шт.).

Кроме них, в топ-10 наиболее популярных брендов по итогам 29-й недели попали китайский Jetour (917 шт.), белорусский Belgee (879 шт.), японские Toyota (773 шт.) и Mazda (696 шт.), а также упомянутый ранее отечественный Jeland (396 шт.).

Всего же за 29-ю неделю 2026 года в РФ было продано 25 104 новых легковых автомобиля. Это на 3,1% меньше, чем неделей ранее, но на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Jeland J6

Ранее «За рулем» уже писал о новом японском кроссовере, который теперь можно купить в России.

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