Новый японский кроссовер по цене Гранты: его теперь можно купить в России

В России начали продавать кроссоверы Subaru Rex с ценами от 1,08 млн рублей

В России стартовали поставки нового компактного кроссовера Subaru Rex. Эта модель – результат партнерства японских гигантов Toyota, Subaru и Daihatsu. Пока заказать новинку можно только во Владивостоке, и цены начинаются от 1,08 млн рублей.

Если смотреть на внешность, то перед нами, по сути, перелицованный Toyota Raize – его тоже везут в РФ по параллельному импорту. Габариты машин абсолютно совпадают: длина – 3995 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм, а колесная база составляет 2525 мм. Идентична и техническая начинка.

Subaru Rex

Под капотом у всех обнаруженных на сайтах объявлений Subaru Rex стоит трехцилиндровый атмосферный мотор WA-VE. Его отдача – 87 л. с. и 113 Нм момента, работает он в паре с вариатором. Привод в любом исполнении только передний.

За 1 080 000 рублей привозят праворульный кроссовер. В эту цену входит комплектация Z с богатым оснащением: цифровая приборка, кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида и датчик давления в шинах. Кстати, есть однозонный климат-контроль, датчики света и дождя, мультимедиа с Apple CarPlay и аудиосистема на шесть динамиков. Дополняют картину 17-дюймовые легкосплавные диски и зимний пакет (обогрев зеркал, передних кресел и заднего стекла).

Subaru Rex

Второй продавец из Владивостока просит уже 1 320 000 рублей за такой же Rex, но в бежевом цвете. Третий вариант – тоже праворульный, в той же комплектации Z – оценили в 1 830 000 рублей.

Интересное сравнение с доступными новинками на рынке. Скажем, новый Москвич в одной из версий недавно подорожал на 15 тысяч и теперь стоит от 1 952 000 рублей. А самый «упакованный» универсал Lada Granta Cross, по данным АВТОВАЗа, обойдется в 1 371 000 рублей – это дороже большинства заказных Subaru Rex.

О других недорогих японских малолитражках «За рулем» ранее рассказывал.

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