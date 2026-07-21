Подсчитано, сколько праворульных машин ввезли в РФ с 2022 года

«Автостат»: с 2022 года в РФ ввезли более 1 млн авто с правым расположением руля

С января 2022-го по июнь 2026 года в Россию были ввезены 1 млн легковых и около 30 тыс. коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем Telegram-канале 21 июля рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Большинство автомобилей с правым рулем (98%) поступило в страну в подержанном состоянии (старше трех лет). Средний возраст ввозимых автомобилей составил пять-шесть лет.

Почти 98% автомобилей с правым расположением руля, которые ввезли в РФ с 2022 года, имеют двигатели мощностью до 160 л.с. Согласно данным на классифайдах, средняя стоимость таких автомобилей находится в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей, и за последние четыре года она выросла примерно на 40%.

Чаще всего за последние 4,5 года в РФ ввозили автомобили марок Toyota (доля 38%), Honda (28,3%), Nissan (8,7%), Suzuki (5%) и Subaru (4,8%). Среди моделей бестселлером стала Honda Freed (74,4 тыс. ед.), в тройку также вошли Honda Fit (60,4 тыс. ед.) и Toyota Corolla (55,5 тыс. ед.).

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ отменили двойное наказание за одно нарушение ПДД.