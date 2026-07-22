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Названы основные причины вибрации руля

Автоэксперт Ладушкин рассказал, из-за чего может вибрировать руль

Причин, почему руль начинает вибрировать, довольно много, и каждая требует своего подхода. Чтобы не гадать, нужно сперва понять, в какой именно момент возникает эта неприятная дрожь, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Допустим, вибрация чувствуется, только когда вы давите на педаль тормоза. В этом случае, по словам специалиста, виновниками почти наверняка окажутся изношенные или поведенные тормозные диски и колодки. А вот если руль начинает ходить ходуном на скорости, сопровождаясь гулом (при этом торможение тут ни при чем), – дело, скорее всего, в ступичном подшипнике. Причем гул, кстати, будет становиться громче на поворотах, хотя эксперт об этом прямо не упомянул, но такой нюанс часто сопутствует этой поломке.

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Когда машину начинает уводить в сторону, а тряска усиливается при разгоне, но без посторонних звуков, – это верный признак повреждения шин или самих дисков. Правда, не стоит сбрасывать со счетов и другие неполадки: изношенные рулевые наконечники, сбитые углы установки колес или проблемы с опорными подшипниками.

Евгений Ладушкин советует обратить внимание еще на один простой, но показательный момент – нагрев колес. «Если закис тормозной суппорт или направляющая, тормозной диск и само колесо будут нагреваться очень серьезно. Сравните температуру всех колес: если одно горячее других, это прямой повод детально осмотреть суппорт, направляющие и колодки. Ну и, конечно, не поленитесь проверить затяжку всех колес», – уточнил эксперт.

А вдруг вибрация стала настолько сильной, что мешает нормально управлять автомобилем? Тут, по словам Ладушкина, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор. Между прочим, летом стоит держать на контроле давление в шинах и не нагружать мотор климат-контролем без нужды – иначе есть риск заглохнуть прямо посреди дороги, и хорошо, если не в самый солнцепек.

О том, как отличить износ шин от проблем с подвеской, «За рулем» ранее подробно рассказал.

Источник:  RT
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