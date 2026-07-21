Дешевле Лады и «китайцев»: новая семейная Toyota уже на российском рынке

Семиместные Toyota Rush предлагаются в РФ с ценами от 1,79 млн рублей

Тем, кто ищет недорогой семейный автомобиль с тремя рядами в салоне, стоит присмотреться к очередному «параллельному японцу». На площадках объявлений нашелся семиместный кроссовер Toyota Rush, предлагаемый всего за 1,8 млн рублей. Правда, с одной оговоркой – речь идет о машине под заказ из Владивостока, хотя есть и вариант «здесь и сейчас» – в столице.

Toyota Rush

Дилер из Приморья установил на новинку в версии GX любопытный ценник – 1 792 000 рублей. За эти деньги покупатель получает тканевый салон, климат-контроль, большой сенсорный дисплей мультимедиа, воздуховоды для задних пассажиров, а также электростеклоподъемники по кругу и литые диски. В общем, для «базы» неплохо.

По сути, это предложение бьет многих прямых конкурентов по карману. Например, универсал LADA Vesta SW Cross (пусть и с «внедорожным» обвесом) в дешевом исполнении с вариатором сейчас отдают уже за 2 013 000 рублей. «Китайцы» вроде VGV U70 Pro стартуют от 2,4 миллиона, а Geely Okavango и вовсе перевалил за 3,8 миллиона. То есть Toyota прямо сейчас предлагает «три ряда» практически за полцены.

Интерьер Toyota Rush

Правда, цены у других поставщиков с Дальнего Востока гуляют. Там Rush можно найти за 1,95 млн, за 2,5 млн, а у иных продавцов он доходит до 3,13-3,15 миллиона. В Москве, кстати, тоже есть экземпляр в наличии – 2023 года, с родными ковриками и обогревом передних кресел, но уже за 2 950 000 рублей.

В техническом плане все объявления одинаковые: под капотом 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ (цепь ГРМ, 105 л.с.), работающий в паре с классическим 4-ступенчатым автоматом. Интересно, что привод тут задний – достаточно редкая конфигурация для небольших кроссоверов.

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