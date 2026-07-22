Немцы массово закупаются дешёвым топливом в Чехии

Bild: немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым бензином

Немецкие автомобилисты нашли способ сэкономить на фоне резкого подорожания бензина: они толпами валят в Чехию. По данным издания Bild, 19 июля в ФРГ случился очередной скачок цен – виной всему обострение ситуации в Иране.

Больнее всего по кошельку ударил дизель. Всего за неделю его стоимость подскочила на 6,7 цента. Плюс ко всему, с 1 июля немцы лишились правительственной скидки на топливо, которая раньше хоть как-то смягчала удар.

В итоге в приграничных районах выстроились настоящие очереди. Местные проводят до часа в ожидании, лишь бы залить бак по чешским ценам. «Автомобилисты из ФРГ массово едут через границу прямо перед тем, как в Чехии истечет срок действия ценового лимита», – говорится в статье.

И выгода действительно серьезная: литр чешского дизеля стоит около 1,55 евро, что на 80 центов меньше, чем в Германии. Чтобы забить бак до краев, шоферы готовы мотаться почти за 100 километров.

Ранее «За рулем» объяснил, почему не стоит ждать больших скидок на новые автомобили в 2026 году.

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