Россияне все чаще смотрят на подержанные гибриды: популярные модели и цены

Спрос на подержанные гибриды в России вырос на 60% в июне

В июне интерес к подержанным гибридам у россиян резко подскочил – сразу на 30% по сравнению с январем и на целых 60% относительно прошлого года. Такие данные приводит «Авто.ру», чью статистику изучил Autonews.ru.

За год доля «вторичных» гибридов на рынке выросла с 1,6 до 2%. Аналитики отмечают: за последний месяц в сегменте машин возрастом от 3 до 7 лет произошли серьезные сдвиги – на них, кстати, приходится почти треть текущих предложений на рынке.

Китайские производители в этой возрастной группе за год увеличили свою долю в пять раз: в июне 2025-го она составляла 6%, а теперь целых 31%. Именно с их активностью эксперты связывают снижение среднего возраста подержанного гибрида с шести до пяти лет и среднего пробега – с 83 тыс. до 68 тыс. километров.

Китайские премиум-бренды правят бал среди гибридов трех-семи лет. В лидерах – Voyah Free со средней ценой за полугодие в 4,07 млн рублей. Следом идут Voyah Dream (5,44 млн) и Aito M5 (3,72 млн).

В более бюджетной нише – до 3 млн рублей – крепко держатся японские модели. Вот топ-5:– Toyota Prius (2,15 млн руб.);

– Nissan Note (1,37 млн руб.);

– Toyota Corolla (2 млн руб.);

– Chery Tiggo 8 Pro e+ (2,52 млн руб.);

– Toyota Camry (2,68 млн руб.).

Ранее «За рулем» рассказывал, какие кроссоверы прощают плохой бензин и не ломаются.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M