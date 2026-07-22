Лимиты выплат по ОСАГО можно поднять без увеличения стоимости полиса

Депутат Нилов: сраховщикам стоит взыскивать расходы с виновников за пьяные ДТП

Страховым компаниям следует взыскивать расходы с виновников за пьяные ДТП, что позволит увеличить лимиты выплат по ОСАГО без повышения стоимости страховок, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Лимит выплат по ОСАГО установлен в размере 400 тыс. рублей за порчу имущества и 500 тыс. рублей за вред здоровью. «Лимиты, которые существуют, много лет не менялись, – сказал депутат. – Мы с группой коллег неоднократно предлагали увеличить размеры страховых выплат [по ОСАГО]. В том числе мы предложили дополнительную поддержку страховых компаний, которой можно и нужно сегодня в соответствии с законом пользоваться, чтобы можно было повысить лимиты, не повышая тарифы».

По его словам, для этого необходимо, чтобы страховые компании добивались выплаты компенсаций от пьяного виновника за причиненный в ДТП ущерб. «В полном соответствии с действующим законом он должен компенсировать все те затраты, которые понесла страховая компания собственными средствами», – отметил парламентарий, пояснив, что, согласно статистике, страховые компании крайне редко прибегают к реализации такого права.

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