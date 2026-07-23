Дилеры рассказали, что будет с ценами на машины в августе

Эксперт Целиков: В августе скидки на автомобили будут, но есть нюансы

В конце лета, когда отпускники возвращаются домой, автомобильный рынок России ждут заметные перемены. Эксперты, опрошенные Autonews.ru, сошлись во мнении: дешевле машины не станут, а вот скидочные программы существенно урежут.

Глава «Автостата» Сергей Целиков считает нынешние цены на новые авто стабильными. По его оценке, каких-то резких скачков в августе не предвидится. Коллегу поддерживает и независимый эксперт Алексей Тузов – он тоже уверен, что базовые прайсы импортеров останутся без изменений, хотя допустил небольшие колебания в пределах 1-2%. Правда, тут есть нюанс.

«Однако реальный чек для покупателя вырастет на 3-5% за счет урезания дилерских программ: средняя скидка по трейд-ин может снизиться с прежних 200-300 тыс. руб. до 100-150 тыс. руб.», – предупредил Тузов.

Николай Иванов из «Рольфа» тоже не прогнозирует резкого роста. По его словам, по большей части моделей ситуация останется прежней. Исключение – «параллельные» машины, которые сильнее привязаны к курсу валют. Стоит рублю ослабнуть – и цены на такие авто поползут вверх. А вот локализованные бренды, наоборот, смогут удерживать стабильные цены дольше.

В пресс-службе «Автодома» картина видится иначе. Там заявили, что в августе цена на массовые модели вырастет на 3-5%, а на премиум – до 8%.

Цены будут расти, но плавно

И.о. заместителя коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский настроен похоже. Он предупредил, что официальные цены продолжат плавно расти – на это влияют инфляция и регуляторы. Производители сознательно избегают резких скачков, чтобы не отпугнуть покупателей перед осенним сезоном. Но из-за дорогих кредитов реальная цена для клиента останется высокой.

«В августе официальные рекомендуемые цены на автомобили продолжат свой плавный рост под влиянием накопленной инфляции и регуляторных факторов. Производители избегают резких скачков прайсов, чтобы не спровоцировать падение спроса перед осенним сезоном. При этом реальная стоимость покупки для конечного клиента останется под давлением высокой стоимости финансирования», – заявил он.

Скидки: точечная экономия

Сергей Целиков уверяет: скидочные программы в последний месяц лета 2026 года не исчезнут полностью. Однако теперь дисконт будет локальным – под конкретные модели и модификации. Он напомнил, что самые большие скидки (до 30%) дают только по госпрограммам. Но купить со скидкой можно лишь машину российской сборки дешевле 2 млн рублей, да и то в кредит.

«Причем эта скидка доступна только при покупке в кредит. А это, как известно, не самое дешевое удовольствие», – заметил Целиков.

Николай Иванов согласен: скидки во второй половине лета будут, но точечные. По его словам, масштабных распродаж ждать не стоит – склады сейчас сбалансированы лучше, чем год назад. А вот на непопулярные комплектации или модели, которых скопилось много, дилеры вполне могут сделать щедрые предложения.

С другой стороны, говорит Иванов, на ходовые и дефицитные авто дисконт, наоборот, может уменьшиться. Какие именно марки попадают под удар, он не уточнил.

Алексей Тузов прогнозирует сокращение скидочных программ на 15-20%. Импортеры, по его мнению, привели склады в порядок – до «комфортных 1,5-2 месяцев продаж». Теперь дилеры уходят от прямых скидок.

«Скидки до 10-12% сохранятся только на неликвидные комплектации», – заключил Тузов.

Антон Новохатский тоже считает, что маркетинговые субсидии и прямые дисконты начнут сворачивать. Дилеры, по его наблюдениям, уже оптимизировали запасы и теперь «аккуратно поддерживают» наличие машин на стоках. Скидки останутся, в основном, в рамках трейд-ина и от дистрибьюторов на конкретные модели.

Продажи: без рывков, но с надеждой

Сергей Целиков оценивает июльские продажи в 110-115 тыс. машин и полагает, что август окажется чуть лучше. Однако сильного роста, как во второй половине прошлого года, он не ждет. В «Автодоме» более оптимистичны – там прогнозируют до 115-130 тыс. штук. А вот в «Рольфе» более сдержанны: аналитики сети ждут диапазон в 110-115 тыс. автомобилей без резких скачков.

«Август, скорее всего, пройдет в этой же логике: без резкого роста, но и без заметного провала. На динамику будут влиять курс валют, ключевая ставка, кредитная доступность, ценовая политика дистрибьюторов и ситуация с топливом в регионах», – резюмировал он.

Новохатский упомянул «умеренное оживление». Многие покупатели пытаются закрыть сделки до осени, опасаясь очередного витка роста цен. Но вот общие объемы, по его словам, останутся весьма скромными из-за высоких ставок по кредитам и лизингу, а также почти исчерпанных гослимитов.

Вторичный рынок: здесь все веселее

В отличие от первички, с пробегом ситуация заметно лучше. Тузов считает, что продажи бэушек вырастут на 3-5% по итогам месяца. Причина простая: новые авто дорогие, и спрос смещается на вторичный рынок. Особенно интересны покупателям европейские и японские бренды возрастом до 5 лет.

Новохатский тоже отметил высокий спрос на такие автомобили. По его прогнозам, показатели августа даже обгонят июльские. В топе – ликвидные машины массового сегмента и проверенные кроссоверы до 10 лет.

Аналитики «Автодома» называют динамику на вторичке положительной. За первое полугодие в стране перепродали почти 2,9 млн машин – это на 5,5% больше, чем год назад. В августе тренд, по их мнению, продолжится.

«Тревожные звоночки»: что не так

Сергей Целиков, впрочем, охарактеризовал рынок подержанных авто как стабильный. Объем июля-августа, по его словам, будет около 500 тысяч штук в месяц. Но есть и тревожный сигнал: машины дороже 3 млн рублей продаются с большим трудом. Чтобы найти покупателя, продавцам приходится скидывать от первоначальной цены 10-15%.

«Верхний ценовой диапазон (дороже 3 млн руб.) продается крайне сложно. Чтобы "нащупать цену", продавцам приходится снижать стоимость от первоначально выставленной на 10-15%. И только тогда начинают появляться интерес и звонки. Зачастую сделки проходят по цене на 20-25% ниже от первоначальной "хотелки"», – объяснил Целиков.

Что говорят цифры

Июнь показал рост – продажи новых авто подскочили на 29% по сравнению с прошлым годом до 116 276 штук. Майский результат был скромнее – 109 892 машины. За первое полугодие россияне купили 608 618 машин (+14,8% к 2025 году).

Правда, цены тоже пошли вверх. Средневзвешенная стоимость нового авто достигла 3,4 млн рублей (+7%). А вот на вторичке ситуация иная: реализация выросла на 12% (522 тыс. машин за месяц), а цены упали на 1,2% – до 1,6 млн рублей. За полгода в стране продали 2,4 млн подержанных машин.

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