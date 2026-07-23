В США запретят продавать китайские машины

В США предложили законодательно запретить продажи автомобилей китайских компаний

Законопроект, нацеленный на резкое сокращение присутствия китайских автомобилей в США, в ближайшее время рассмотрит сенатский комитет по торговле. Как передает Reuters, инициативу уже подготовили – ее авторами выступили республиканец от Огайо Берни Морено и демократ из Мичигана Элисса Слоткин.

По сути, речь идет о полном запрете на продажу легковых машин от китайских производителей. Если документ примут, под ограничения попадут автомобили, которые более чем на 15% контролируются китайскими компаниями. Кроме того, планируется ужесточить требования к программному обеспечению, управляющему батареями, а также к системам связи и спутниковой навигации.

Львиная доля внимания в законопроекте отведена национальной безопасности. Законодатели всерьез опасаются, что автомобили с китайскими технологиями могут незаметно собирать чувствительные данные американцев. Это, мол, прямой риск для страны.

Лоббизм, споры и сдвиг на рынке

Пока закон еще даже не принят, а вокруг него уже разгораются баталии. Особую активность проявляет Mercedes-Benz – напомним, 20% этой марки принадлежат китайскому гиганту Geely. Компания активно лоббирует поправки, хотя официальных комментариев пока не дает.

Тем временем крупные игроки уже начали пересматривать отношения с Китаем. General Motors, к примеру, объявила, что к 2028 году перенесет выпуск Buick Envision обратно в Штаты. Ford тоже собирается вернуть производство своих китайских Lincoln на родину. А Waymo, которая принадлежит Google, и вовсе решила отказаться от сотрудничества с Geely в пользу американских партнеров.

Примечательно, что эффект от будущего закона чувствуется уже сейчас. Шведский бренд Polestar, который фактически контролируется тем же Geely, заявил, что с 2027 года может полностью уйти с американского рынка. А вот Volvo Cars (тоже под контролем китайцев) пока получила временное разрешение на работу – правда, при целой серии условий.

Ранее «За рулем» рассказал, что ввоз иномарок физлицами через таможни Дальнего Востока вырос на 19,6%.

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