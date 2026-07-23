В России в разы сократилось число нарушений ПДД на фоне дефицита бензина

Число штрафов за превышение скорости в Москве упало в 15 раз в июне 2026 года

Водители в столице в июне 2026 года получили около 137 тысяч штрафов за превышение скорости. Для сравнения: годом ранее за тот же период им пришло больше двух миллионов «писем счастья». Повторных нарушений тоже стало куда меньше – две тысячи против 32 тысяч в 2025-м.

Похожая картина сложилась и в других регионах. В Крыму количество штрафов сократилось в полтора раза – с 469 до 325 тысяч. В Ставропольском крае снижение оказалось еще заметнее: с 223 до 102 тысяч, то есть более чем вдвое.

С чем же связано такое резкое падение? В Национальном автомобильном союзе предполагают, что дело не только в камерах на дорогах. Эксперты уверены: главная причина – высокая стоимость бензина. Водители все чаще стараются экономить топливо и перестают гонять, ведь лишнее нажатие на педаль газа бьет по карману. Если эта тенденция сохранится, аварий, вероятно, тоже станет меньше.

Примечательно, что сами автомобилисты теперь лишились возможности проверять, где установлены комплексы фиксации нарушений. Как сообщает тот же Mash, Госавтоинспекция сделала реестр таких устройств закрытым.

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