Volkswagen готовит совершенно новый Amarok: особенности модели

Третье поколение пикапа Volkswagen Amarok на платформе SAIC выйдет в 2029 году

Volkswagen подтвердил, что работает над третьим поколением пикапа Amarok. Как заявил глава подразделения коммерческих автомобилей марки, автомобиль могут начать продавать уже в 2029 году.

Volkswagen Amarok

Нынешняя версия модели построена на базе Ford Ranger и оснащается американским турбодизелем. Но следующее поколение пойдет другим путем – компания решила отказаться от платформы Ranger. По сути, инженеры будут делать ставку на китайскую архитектуру от SAIC. Правда, еще весной южноамериканские СМИ писали, что новый Amarok якобы предназначен исключительно для рынков Латинской Америки. Представители VW тогда, в целом, подтвердили: основа у пикапа будет китайской.

Volkswagen Amarok

Подход к разработке тоже меняется. Топ-менеджер VW отметил, что инженеры будут действовать более гибко – и платформа SAIC с ее универсальностью это вполне позволяет. Следующий Amarok выйдет на рынок с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Правда, точных характеристик пока никто не называет.

Несмотря на все заявления, немецкое издание ecomento.de напоминает, что Volkswagen и Ford продолжают переговоры о совместной разработке пикапа. Так что не исключено, что окончательный выбор в пользу китайской платформы еще не сделан.

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