На российском авторынке появились 5 новых брендов: что с продажами
Динамика продаж на российском авторынке в 2026 году оказалась довольно любопытной – на сцену выкатились сразу пять новых брендов. Глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков решил проверить, кто из дебютантов сумел найти путь к кошельку покупателя.
На начало этой недели, а именно на 20 июля 2026 года, картинка сложилась крайне неоднородная. В лидерах, причем с большим отрывом, оказался бренд Jeland – 2604 проданные машины. На втором месте, но уже с более скромным результатом, – Umo с 852 экземплярами.
Остальным новичкам похвастаться пока особо нечем. Volga реализовала 389 автомобилей, стартап «Кама» (Atom) и Esteo замыкают список с результатами 24 и 17 машин соответственно.
«За рулем» ранее сообщал, как меняется ситуация с китайскими автомобилями на мировом рынке.
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