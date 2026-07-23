На российском авторынке появились 5 новых брендов: что с продажами

Аналитик Целиков рассказал о продажах марок Jeland, Umo, Volga, Атом и Esteo

Динамика продаж на российском авторынке в 2026 году оказалась довольно любопытной – на сцену выкатились сразу пять новых брендов. Глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков решил проверить, кто из дебютантов сумел найти путь к кошельку покупателя.

На начало этой недели, а именно на 20 июля 2026 года, картинка сложилась крайне неоднородная. В лидерах, причем с большим отрывом, оказался бренд Jeland – 2604 проданные машины. На втором месте, но уже с более скромным результатом, – Umo с 852 экземплярами.

Остальным новичкам похвастаться пока особо нечем. Volga реализовала 389 автомобилей, стартап «Кама» (Atom) и Esteo замыкают список с результатами 24 и 17 машин соответственно.

«За рулем» ранее сообщал, как меняется ситуация с китайскими автомобилями на мировом рынке.

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