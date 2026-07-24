Назван лидер авторынка Европы

«Автостат»: Россия сохранила шестое место на европейском авторынке

Российский авторынок, по итогам июня 2026 года, снова занял шестую строчку в европейском рейтинге, повторив результат мая. К такому выводу пришли эксперты из агентства « Автостат», изучив свежие данные от Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Бессменным лидером остается Германия – там за первый летний месяц продали 296 378 машин, что на 15,7% выше показателя июня прошлого года. Следом идет Великобритания с результатом 213 166 (+11,4%), а замыкает тройку лидеров Франция – 188 787 реализованных авто (+11,4% к 2025-му).

На четвертом месте расположилась Италия: местные дилеры продали 146 351 автомобиль (+10,6%). Пятерку замыкает Испания, где объем рынка в июне достиг 128 426 единиц – рост составил 7,8%.

Когда в общий зачет по Европе включают Россию, картина меняется. Опираясь на данные АО «ППК», аналитики агентства «Автостат» сообщают, что в июне 2026 года в нашей стране реализовали 116 276 новых легковушек. Прирост к тому же месяцу прошлого года – солидные 29%.

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин обращает внимание на интересный факт: из всех европейских рынков именно российский показал самую мощную динамику. Причем это уже четвертый месяц подряд, когда продажи в стране превышают планку в 100 тысяч машин.

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