Водители этих авто реже всего попадают в ДТП — рейтинг страховщиков

Bip.ru: самыми аварийными авто признаны Chevrolet Lanos и Lada Priora

Аналитики bip.ru ( сервис для онлайн-подбора автостраховки) составили рейтинг автомобилей по аккуратности вождения – данные передали Autonews.ru. По итогам второго квартала 2026 года самым безаварийным признан Toyota Land Cruiser Prado. Среди его владельцев 52% ни разу не становились виновниками ДТП, а доля высокоаварийных водителей составляет лишь 0,7%.

Худший показатель достался Chevrolet Lanos – на этой модели, как выяснилось, ездят самые неосторожные. По сути, рейтинг строился на основании коэффициента бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Он накопил данные за второй квартал по 416,5 тысячам пользователей сервиса.

Чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже этот коэффициент. По существу, КБМ отражает историю страховых случаев у конкретного человека. В итоге именно он и лег в основу этого сравнения, показав, какие модели чаще связаны с безаварийной ездой.

В верхнюю «пятерку» самых аккуратных автомобилей также вошли несколько других моделей – их владельцы, судя по статистике, водят особенно осторожно. Правда, полный перечень лидеров аналитики не раскрывают, однако Toyota Land Cruiser Prado уверенно занимает первую строчку по безопасности.

Ранее «За рулем» рассказал, как дефицит бензина повлиял на аварийность на дорогах.

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