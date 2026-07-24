Кому доступны льготы по транспортному налогу

Юрист Соловьева рассказала, кто может получить льготы по транспортному налогу

Многие россияне даже не подозревают, что имеют право на скидку или полное освобождение от уплаты транспортного сбора. Кому именно доступна такая поддержка, разъяснила автоюрист Екатерина Соловьева.

В список льготников попали инвалиды первой и второй групп, ветераны, участники спецоперации, а также обладатели званий Героя Советского Союза и Героя России. Перечень неполный – туда входят и другие социально защищенные категории. Причем послабления прописаны как на федеральном уровне, так и в местных нормативных актах.

Кстати, московские власти пошли дальше и полностью освободили от налога владельцев электромобилей. Чтобы не запутаться в региональных особенностях, Соловьева рекомендует заглянуть на сайт ФНС: там есть специальный сервис – выбираешь свой субъект и сразу видишь, какие преференции тебе положены.

В налоговом кодексе четко прописаны и сроки, и сама процедура подачи заявления. Статья 358 регулирует, какие объекты облагаются налогом, а какие – нет. При оформлении важную роль играют технические характеристики машины. В разных регионах правила могут различаться: где-то освобождение дают на сто процентов, где-то – лишь частично. Все упирается в конкретный субъект и статус автовладельца.

О том, какие иномарки можно купить в РФ с льготным утильсбором, «За рулем» ранее рассказывали.

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