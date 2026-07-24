Штрафы до 55 тысяч рублей: как солнечное затмение 12 августа ударит по водителям

Солнечное затмение 2026: штрафы для водителей и ограничения движения 12 августа

По данным 110km.Ru, редкое астрономическое событие – полное солнечное затмение 12 августа 2026 года – станет серьезным испытанием для автомобилистов, особенно в Исландии. Ожидается, что страну накроет волна туристов, а власти уже ввели жесткие ограничения. Как не нарваться на гигантские штрафы и не застрять в пробке на фоне внезапных сумерек, рассказывают эксперты.

Максимальная фаза затмения ожидается у западного побережья Исландии в 17:45 по всемирному времени (20:45 мск). Тень Луны шириной почти 294 км пройдет через Западные фьорды, столичный регион и полуостров Рейкьянес. Именно там и прогнозируются самые серьезные проблемы на дорогах. Последний раз небо над Исландией темнело так более 70 лет назад, поэтому наплыв желающих увидеть это своими глазами может побить все рекорды. Власти предупреждают: часть трасс, особенно в Западных фьордах, закроют, а кое-где проехать можно будет только по спецразрешениям.

Водителям настоятельно рекомендуют мониторить ситуацию через сервис `Safetravel.is` и не уповать на быструю эвакуацию – спасатели из-за особенностей рельефа могут задерживаться. С 1 января 2026 года в Исландии уже действует обязательная плата за проезд по большинству дорог, включая маршруты для арендованных машин. Причем на всех трассах круглый год нужно ездить с включенным светом, что особенно важно в условиях резкого снижения освещенности.

Резкое наступление темноты посреди бела дня – это настоящая ловушка. Чтобы оставаться заметным, лучше заранее включить ближний свет или дневные ходовые огни. Категорически запрещено надевать за рулем специальные очки для наблюдения за затмением – они слишком темные и делают обстановку на дороге практически невидимой, что чревато аварией. Не стоит пытаться разглядывать солнце во время движения: яркая вспышка света может ослепить даже опытного водителя. Медики советуют ограничиться обычными поляризационными очками или солнцезащитным козырьком.

Еще один важный момент – парковка. Просто остановиться на обочине, чтобы поглазеть на небо, не выйдет: это строжайше запрещено. Нарушителей ждут серьезные санкции. Парковаться разрешено только на специально отведенных площадках. В местах скопления людей пешеходы, завороженные зрелищем, могут неожиданно выскакивать на проезжую часть, поэтому нужно быть вдвойне внимательным и соблюдать дистанцию.

Исландские штрафы для водителей – это отдельная история. Они впечатляют даже бывалых путешественников. За превышение скорости на 20 км/ч придется выложить от 210 евро, за парковку в неположенном месте – 140 евро. Разговор по телефону без гарнитуры обойдется в 275 евро, а вот езда без ремня – от 140 евро. Самый тяжелый удар по кошельку – за вождение в нетрезвом виде: минимум 620 евро.

Для безопасного наблюдения за затмением нужны исключительно сертифицированные очки, которые защищают от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Обычные солнцезащитные очки для этого бесполезны и опасны. Если планируете смотреть в бинокль или телескоп, потребуется специальная светозащитная оптика.

Напомним, следующее подобное затмение в Исландии ожидается лишь в 2033 году. В этот раз дорожная инфраструктура, по прогнозам, будет работать на пределе. Чтобы уникальное событие не обернулось неприятностями, маршрут стоит продумать заранее, а машину – тщательно подготовить.

Подробнее о том, как погодные аномалии влияют на автомобилистов, «За рулем» недавно рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://www.google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив



Готово – остаемся на связи!