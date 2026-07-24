Российский авторынок в июне показал неожиданный рост: с чем это связано?

Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2026 года выросли на 29%

Июнь на российском авторынке преподнес приятный сюрприз: за месяц было реализовано 116,3 тысячи новых легковых машин. Эксперты агентства « Автостат», опираясь на данные АО «ППК», подсчитали, что это на 29% больше, чем год назад, и на 6% превышает майские показатели.

На деле причины такого оживления оказались довольно прозаичными. Как пояснила заместитель гендиректора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова, сработал сразу целый комплекс факторов. Во-первых, обычная сезонность: многие стараются решить вопрос с транспортом до отпусков, поездок на дачу или путешествий по стране. Во-вторых, никуда не делся отложенный спрос – люди долго присматривались, мониторили цены, ставки по кредитам и курсы валют, а при появлении выгодных предложений наконец решились на покупку. В-третьих, свою роль сыграло наличие машин в шоурумах, а также специальные акции, трейд-ин и лояльные кредитные программы.

Закрытие квартала и полугодия тоже подстегнуло продавцов к активным действиям. По словам руководителя дилерского направления маркетплейса FRESH Павла Шевченко, в июне импортеры и дилеры традиционно стараются показать максимально красивые цифры, становясь более сговорчивыми в переговорах.

Впрочем, такие показатели рынка оказались вполне предсказуемыми. Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей «Рольф», отметил: результат в 116,3 тысячи машин укладывается в их собственный летний прогноз – от 110 до 115 тысяч ежемесячно. Рост на 29% к июню 2025-го он объясняет эффектом низкой базы, а прибавку в 6% к маю называет нормальной после месяца, который включал длинные праздники.

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