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Раскрыты подробности о рестайлинговом Hongqi H5

Обновленный бизнес–седан Hongqi H5 выйдет в России осенью 2026 года

Осенью 2026 года на российском рынке стартуют продажи рестайлинговой версии бизнес-седана Hongqi H5. Представители бренда поделились этой информацией с Autonews.ru.

Ключевые технические характеристики модели инженеры решили не трогать. Зато в салоне машины, по словам официальных лиц, произойдут «заметные изменения». Уточняется, что автомобиль сейчас проходит все необходимые процедуры по сертификации.

Hongqi H5
Hongqi H5

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В компании не стали вдаваться в излишние подробности. Однако кое-что уже известно: в Китае продажи такого H5 начались еще в мае. Главное новшество там – отдельно стоящий экран мультимедиа. Раньше он был встроен в переднюю панель. Вдобавок седан обзавелся полностью новой «приборкой» и иным тоннелем между креслами: там появились подстаканники и площадка для беспроводной зарядки.

Для сравнения: дорестайлинговый седан H5 сейчас доступен в российских автосалонах с двухлитровым турбомотором. Его отдача – 218 лошадиных сил, а в паре с ним трудится восьмидиапазонный автомат. Первую «сотню» машина набирает за 7,8 секунды, а максималка ограничена 230 километрами в час. Цена в топовой версии «Делюкс Плюс» стартует с отметки 4 280 000 рублей.

Интерьер Hongqi H5
Интерьер Hongqi H5

Кстати, этим летом Hongqi еще нарастила продажи. В июне 2026 года компания реализовала 683 автомобиля – это на 32% больше, чем годом ранее (тогда показатель был 518 штук). Самой востребованной моделью стал кроссовер HS3, на который пришлось 47% всех продаж (322 экземпляра). На втором месте HS5 (140 штук), бронза у самого H5 (77 машин). Далее в списке идут H9 (43 единицы), а также HQ9 и HS7 – по 36 автомобилей.

Впрочем, на планах рестайлингового H5 компания останавливаться не собирается. В планах – обновленные версии кроссоверов HS3 и HS5. К тому же на российском рынке дебютирует абсолютно новая модель – гибридный паркетник HS6 PHEV.

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Источник:  Autonews.ru
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