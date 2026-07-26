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Гранта с автоматом: сроки выхода, подробности

Во время единого отпуска АВТОВАЗ подготовится к выпуску Lada Granta с АКП

« АВТОВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск. Период каникул продлится с 27 июля по 16 августа, и за это время на заводах планируется выполнить более 13 тысяч различных задач. Часть из них напрямую касается старта производства двух важных новинок.

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Речь идет о финальной подготовке к выпуску кроссовера Lada Azimut, а также о начале работ над Lada Granta с автоматической коробкой передач. Финансирование проектов по ремонту, обслуживанию и модернизации оборудования в этот период превысит 370 млн рублей. Новый кроссовер должен появиться на рынке до конца 2026 года, а вот Granta с автоматом выйдет позже – в 2027-м.

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Источник:  пресс-служба АВТОВАЗа
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