Новый знак парковки для многодетных семей появится в России

Минтранс разработает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей

Минтранс России придумал, как сделать жизнь многодетных семей чуть проще. Речь идет о новом дорожном знаке, который будет обозначать парковочные места именно для них. Такая табличка, по задумке, появится у поликлиник, школ, детсадов и торговых центров – то есть там, где необходимость оставить машину без проблем особенно велика.

Ведомство уже подготовило семь разных вариантов дизайна. Какой из них лучше, решают сами граждане – голосование запустили в официальном канале Минтранса в мессенджере Max. Кстати, оно продлится до 14 августа.

«Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», – пояснили в ведомстве.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, что с мертность на федеральных дорогах Росавтодора снизилась на 10,4%.

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