Почти каждый третий покупатель собирается везти машину из–за границы

Опрос «Выберу.ру»: 31% россиян планируют перегон автомобилей из-за границы

Если верить результатам свежего опроса от финансового маркетплейса «Выберу.ру», то почти каждый третий россиянин, собравшийся в 2026 году обновить машину, уже присматривается к вариантам за рубежом. В исследовании приняли участие три тысячи человек.

На деле же картина выглядит так: 31% респондентов всерьез рассматривают перегон автомобиля из другой страны. Чуть больше – 38% – предпочитают не мудрить и купить подержанную машину прямо здесь, на отечественном вторичном рынке. Новый автомобиль у официального дилера готовы взять 19% опрошенных. И еще 12% заинтересовались новинками, ввезенными через схемы альтернативного импорта.

Главной Меккой для «перегонщиков» стал Китай – его выбрали 44% тех, кто смотрит в сторону зарубежных площадок. Япония удерживает второе место с показателем 23%. Далее идут Южная Корея (16%), Европа (9%) и страны СНГ (5%). Еще 3% респондентов присматриваются к другим государствам.

Почему же люди готовы связываться с перегоном? У 54% участников ответ простой и прагматичный: за границей машина выходит дешевле, чем у нас. А вот 47% опрошенных уверены, что там доступно куда больше интересных моделей и комплектаций. Причем 39% вообще охотятся за брендами, которые официально в Россию не поставляются – вот тут без перегона никак.

Что же хотят купить потенциальные клиенты? Самый популярный вариант – кроссовер мощностью до 160 лошадиных сил, такой вариант выбрали 58% респондентов. Что касается привода, то большинство (57%) склоняются к полному – видимо, расчет на универсальность в любую погоду. По бюджету картина тоже ясна: 35% готовы выложить от 2 до 3 миллионов рублей, а еще 27% закладывают сумму в пределах 3-5 миллионов.

Впрочем, эйфория от низких цен у будущих покупателей не безоблачная. Основные страхи перед перегоном: боязнь нарваться на мошенников (49%), невозможность заранее узнать конечную стоимость всей затеи (43%) и головная боль с оформлением документов (36%). Кстати, оплачивать все из своего кармана намерены 39% респондентов, еще 34% пойдут за автокредитом.

Интересно, что большинство россиян (61%) не рискуют действовать в одиночку и готовы доверить перегон профильной компании. Еще 16% обратятся к частному перегонщику. Оставшиеся рассчитывают либо на собственные силы, либо на помощь знакомых. И еще один важный нюанс: народ готов терпеть. Так, 46% согласны ждать доставки от месяца до двух, а 27% вообще не против подождать до трех месяцев.

О рисках, связанных с нехваткой топлива в дальней поездке, «За рулем» ранее предупредил.

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