Сколько стоит каско для электромобилей и гибридов? Эксперты подсчитали

Каско для электрокаров и гибридов в РФ стоит в среднем 172 тыс. рублей

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» выяснили: в первой половине 2026 года средний чек на каско для электрифицированного транспорта достиг 172 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 3,5%, но владельцам обычных машин эта цифра кажется космической – их полис в среднем обходится в 51,4 тыс. рублей. То есть разница более чем в три раза.

Главная причина такого расклада – автомобили с электродвигателем изначально дороже, как и их ремонт. Если кузовные детали, электронику или тяговую батарею придется менять, сумма может сильно ударить по карману. Поэтому владельцы таких машин и не экономят на страховке.

Забавная деталь: тарифы для «чистых» электромобилей за год упали аж на 15,7% (с 230 тыс. до 194 тыс.). В «Сравни» объясняют это накопленной статистикой аварийности, растущей конкуренцией между страховщиками и выходом на рынок бюджетных моделей. А вот для гибридов, наоборот, цена выросла на 6,6% – до 156 тыс. рублей. Хотя у машин, существующих и в гибридной, и в электрической версиях, стоимость почти не изменилась (минус 0,8% – до 171 тыс.).

Что интересно: в июне спрос на каско для таких авто подскочил на 18% относительно прошлого года. Лидируют по числу оформленных полисов, разумеется, столичные регионы – Москва, область, Петербург, а также Краснодарский край и Нижегородская область.

Аналитики привели и конкретные цифры по популярным моделям. Для Nissan Leaf каско обойдется в 87,2 тыс. рублей, для Zeekr 001 – в 154,7 тыс., для « Москвич 3е» – в 143 тыс. Больше всего придется отдать за Voyah Dream – почти 195,3 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» писал о том, почему страховка на электромобили взлетела в цене почти как на спорткары.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!