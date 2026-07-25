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Самый мощный Porsche Cayenne в истории будут продавать в России: известна цена

Porsche Cayenne Turbo Electric привезут в РФ в сентябре с ценой 31 млн рублей

Электрический кроссовер Porsche Cayenne Turbo Electric появится в России уже в начале сентября 2026 года. Привозить машину будет дилерская сеть «Рольф» по схеме параллельного импорта.

Porsche Cayenne Turbo Electric
Porsche Cayenne Turbo Electric

Николай Иванов, занимающий пост директора по продажам новых автомобилей в компании, привел примерную стоимость новинки: около 31 млн рублей. Раньше эту модель в стране можно было заказать только предварительно – живых машин в шоу-румах попросту не было.

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Любопытно, что в Соединенных Штатах этот же электрокар стоит от $165 350, то есть примерно 13 млн рублей. В странах Европы цена стартует от €170 тысяч (более 15 млн рублей).

В основе Porsche Cayenne Turbo Electric лежит платформа PPE, которую он делит с Macan Electric. Цифры впечатляют: мощность – 1156 л.с. При массе 2,6 тонны автомобиль разменивает первую сотню всего за 2,5 секунды. Запас хода на одной зарядке – 623 км. Привод у машины, естественно, полный, а зарядить батарею с 10 до 80% удастся быстрее чем за 16 минут.

Интерьер Porsche Cayenne Turbo Electric
Интерьер Porsche Cayenne Turbo Electric

Среди оснащения – полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами и адаптивные амортизаторы. Коэффициент аэродинамического сопротивления у кроссовера – 0,25. В салоне главная деталь – изогнутая панель Flow display, объединяющая сразу несколько дисплеев.

Кстати, это еще не все. В начале сентября в России также стартуют продажи кроссовера Xiaomi YU7 в версии GT. У этого аппарата два электромотора общей мощностью 1003 л.с., а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Ранее «За рулем» подробно объяснили, как электромобили набирают популярность в России.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


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Источник:  Autonews.ru
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