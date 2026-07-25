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Дважды битый суперкар легенды рока продадут за огромную сумму

Уникальный McLaren F1 Ника Мейсона выставили на аукцион за 35 млн долларов

Судьба этого McLaren F1 – настоящий сценарий для боевика. Его построили в 1990-х на шасси 10R, выкрасили в ярко-красный, и он прошел предварительную квалификацию «24 часов Ле-Мана». Только вот команда в итоге сделала ставку на болид на платформе 11R, а этот экземпляр остался без гоночного будущего.

McLaren F1
McLaren F1

Тогда британцы продали суперкар Нику Мейсону. Сколько он выложил – тайна, покрытая мраком. Перед передачей машину доработали под дороги общего пользования, а за дальнейшее обслуживание взялась мастерская Lanzante. С этого момента и начались настоящие приключения.

McLaren F1
McLaren F1

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

В 2009-м журналист, взявший F1 на тест-драйв, умудрился вылететь на пшеничное поле и разбить его. После долгой реставрации автомобиль вернулся в строй и даже поучаствовал в нескольких гонках, включая 750-километровый раллийный марш-бросок по Италии.

В 2017-м Мейсон повторил успех – попал в ДТП на том же McLaren. Lanzante снова собрала его по винтикам.

Интерьер McLaren F1
Интерьер McLaren F1

За такую богатую биографию просят 35 миллионов долларов. Учитывая, что торги аукционные, финальный чек легко может улететь в космос.

О том, как выживают в авариях даже не суперкары, «За рулем» уже разбирал.

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Источник:  Авто Mail
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