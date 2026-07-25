На отличном ходу: почти идеальную Волгу отдают по цене айфона

На продажу выставили черную Волгу ГАЗ-24 из «переходной» серии — цена невысокая

В Санкт-Петербурге продают Волгу довольно редкой «переходной» серии – такие машины выпускались в 1985-86 годах, на стыке прежней «двадцать четверки» и новой ГАЗ-24-10.

Такие машины носили индекс ГАЗ-24М и внешне могли выглядеть немного по-разному. Например, у данного экземпляра решетка радиатора еще не пластиковая, но вот передний номер уже переехал на бампер с исчезнувшей площадки под ним, а хромированные дефлекторы на задних стойках уже лишились красно-белых стояночных фонарей. Эта машина выпущена в 1985-м, и с тех пор, если верить данным в объявлении, пробежала всего 21 000 км.

Все изменения, которые она претерпела за все эти годы – эмблемы на крыльях, характерные для ГАЗ-24. В остальном – полный сток, при этом в отличном состоянии.

Продавец пишет, что все детали оригинальные, кузов прошел полировку и покраску, а двигатель, коробка и сцепление – полную переборку. Потеков масла нет, как и следов ржавчины, пол и пороги никогда не варились. Бампера с клыками – полностью комплектные и в родном хроме. У машины один хозяин, документы нового образца (ПТС, СТС) и никаких проблем с переоформлением.

Если это правда хотя бы отчасти, предложение интересное. Тем более, что цена – 280 тысяч рублей. Примерно столько сейчас стоит в России «параллельный» iPhone 18 Ultra в не самой дорогой версии.

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