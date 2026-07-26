Права на самокат — их реально могут ввести?

Максим Кадаков о правах на СИМ: никто не будет сдавать «на самокат»

Главный редактор «За рулем» предложил способ решения вопроса с правами на электросамокат.

Контекстом послужила инициатива Госавтоинспекции Санкт-Петербурга: для средств индивидуальной мобильности (СИМ) хотят ввести отдельную категорию водительского удостоверения. Предложение озвучил замначальника УГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. Он отметил, что количество ДТП с участием СИМ в городе за первое полугодие 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло в два раза.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это не первая подобная инициатива. Весной о чем-то подобном говорил Минтранс (хотя ведомство не хочет приравнивать самокаты к мопедам), затем с подобной инициативой выступил Следственный комитет... А я еще в 2023 году предлагал либо отстать от самокатчиков, либо обязать их иметь водительское удостоверение. Только не нужно выдумать новые категории — все равно никто не будет сдавать «на самокат».

Нужно просто включить электросамокаты и прочие СИМы в мопедную категорию «М». Детские (маломощные) самокаты нужно оставить в покое, а для управления мощным самокатом — будь добр, открывай категорию. И выдать такие права можно с 16 лет (как сейчас) или в еще более раннем возрасте, хоть с 14 лет.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Сочи обсуждают полный запрет электросамокатов.