Москвича на Lamborghini оштрафовали на 1,4 млн рублей

Владелец суперкара Lamborghini отдал 2,3 млн рублей за 665 неоплаченных штрафов

Московские судебные приставы взыскали с владельца Lamborghini более 2 млн рублей – 1,4 млн из них составила сумма неоплаченных штрафов.

Об этом пишет источник со ссылкой на сообщение пресс-службы главного управления ФССП по Москве. Уточняется, что владелец суперкара не оплатил 665 штрафов за нарушение ПДД – и не сделал это даже после того, как приставы вынесли запрет на продажу машины. Поэтому был организован совместный рейд с сотрудниками ГАИ, в результате которого машину нашли, арестовали и отправили на штрафстоянку.

После этого владелец «ламбы» перечислил всю накопившуюся сумму по выписанным ему протоколам, а также оплатил исполнительский сбор в размере 937 тысяч рублей. В общей сложности щедрый хастлер заплатил государству более 2,3 млн рублей.

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