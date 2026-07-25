Стало известно, сколько россиян регулярно нарушают ПДД

Исследование: 95% российских автомобилистов уверены, что хорошо знают ПДД

Опрос автомобилистов из крупных российских городов показал забавный парадокс: 95% водителей оценивают свои знания ПДД как минимум на «хорошо», однако почти каждому третьему это не мешает систематически нарушать правила. Незнание, правда, тут ни при чем – куда чаще винят спешку и собственную невнимательность.

Исследование, проведенное группой «Ренессанс Страхование» и сервисом «Автокод», охватило 1100 респондентов. Оказалось, что лишь каждый седьмой (15%) готов утверждать, будто знает каждый пункт ПДД досконально. Основная масса (80%) признает: в целом разбираются, но в некоторых местах могут плавать. Еще 4% откровенно сказали, что ориентируются лишь в базе или часто путаются.

Почему же высокие самооценки не спасают от штрафов? Цифры говорят ясно: 63% участников опроса нарушали ПДД хотя бы раз за последние 12 месяцев. У 29% это происходило регулярно, еще у трети – было единичным эпизодом. И только 37% автомобилистов заявили, что за год вообще не создавали аварийных ситуаций.

Среди главных причин нарушений респонденты назвали не пробелы в знаниях, а уверенность в безнаказанности и невнимательность (по 66%), а также хроническую спешку (61%). Половина указала на запутанную организацию движения, а 45% – на то, что некоторых тонкостей ПДД они просто не знают.

Примечательно, среди тех, кто все-таки нарушал, больше половины (51%) винят в этом сложные дорожные развязки или неочевидную логику организации движения. 28% признались, что просто подстраивались под общий поток. Еще 26% объяснили все нехваткой времени, и столько же – уверенностью, что нарушение безопасно. Каждый четвертый (26%) сознательно пошел на это, чтобы избежать потенциального ДТП. Погода стала причиной для 17%, а о собственной невнимательности вспомнили лишь 12%.

Что касается денег, то штрафы у большинства невелики: 73% нарушителей за год отдали менее 5 тыс. рублей. Суммы от 5 до 10 тыс. заплатили 9%, а более 10 тыс. – всего 3%. Самым популярным «грехом» остается превышение скорости – 88% водителей попадались на нем. Далеко позди идут неправильная парковка (18%), игнорирование разметки (16%), проезд на красный или выезд за стоп-линию (12%) и непристегнутый ремень (9%).

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