Скидки до 200 тыс. рублей: в России внезапно подешевел известный кроссовер

Jaecoo снизил на 200 тыс. рублей цены на кроссоверы J8 2025 года в двух версиях

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 неожиданно стал доступнее, хотя скидки распространились не на все машины. Зафиксировано удешевление двух «прошлогодних» комплектаций 2025 года выпуска на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Если разобраться, средний вариант «Престиж» потерял в цене 100 000 рублей (минус 2,14%), а за топовое исполнение «Престиж+» теперь просят на 200 000 рублей меньше (снижение составило 4,02%). А вот начальный «Комфорт» 2025 года ценник удержал – он как стоил 4 219 000 рублей, так и стоит.

Jaecoo J8

Любопытно, что свежие версии 2026 модельного года идут по отдельному тарифу без скидок: за «Комфорт» дилеры хотят 4 289 000, за «Престиж» – 4 599 000, а флагманский «Престиж+» обойдется в 4 799 000 рублей. Так что экономия кроется именно в выборе экземпляров с прошлым годом выпуска на табличке.

По технической части все три комплектации не отличаются по мотору – под капотом везде трудится двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 249 лошадиных сил в связке с семиступенчатым роботом. Полный привод тоже заявлен для каждой, но его реализация прямо зависит от того, какую версию вы покупаете. В «Комфорте» и «Престиже» все классически: многодисковая муфта сама распределяет тягу между осями.

Интерьер Jaecoo J8

Совсем другая история с топом. Комплектация «Престиж+» щеголяет интеллектуальной системой AWD Torque-Vectoring – в заднем дифференциале здесь прячется не одна муфта, а целых две, по одной на каждой полуоси. Такая конструкция умеет гибко перебрасывать момент отдельно на левое и правое колесо. Более того, при движении по трассе, где полный привод без надобности, в дело вступает кулачковая муфта: она отключает карданный вал, позволяя экономить топливо.

Кстати, о сроках. Нынешний прайс-лист – очередной виток корректировок. В мае этого года дилеры уже перетряхивали предложение: тогда из продажи исчезли машины 2024 года, а заодно появились цены на варианты 2026-го и подешевели остатки постарше. В марте же кроссовер и вовсе сбрасывал по 200 тысяч рублей со всех без исключения комплектаций, что составляло от 3,7 до 4,7 процента от прежнего прайса.

Ранее «За рулем» рассказал про снижение цены на Changan после локализации.

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