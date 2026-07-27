Продажи подержанных «китайцев» бьют рекорды: самые популярные марки

Аналитик Целиков: Рынок б/у автомобилей китайских брендов в РФ вырос на 44%

За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели 165 тысяч подержанных машин китайских марок – этот показатель на 44% больше, чем за тот же период 2025-го. Информацией 27 июля поделился директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков, сославшись на выкладки компании Appruvo.

По сути, сработал эффект низкой базы, но динамика все равно впечатляет. Аналитики уже сейчас строят прогнозы: до конца декабря вторичный рынок, скорее всего, перешагнет отметку в 400 тысяч экземпляров. Такими темпами «китайцы» отъедают долю у привычных корейских и европейских моделей очень быстрыми темпами.

Расклад по брендам

С большим отрывом вперед вырвалась Chery, оттянувшая на себя 20,2% всех перепродаж. Интересно, что эта компания уже давно не воспринимается как бюджетный новичок, хотя на вторичке ее модели расходятся активнее прочих. Следом идет Geely с показателем 17,5%, а тройку лидеров замыкает Haval, которому принадлежат 14,7% – в сухом остатке троица контролирует больше половины вторичного рынка машин из КНР.

В целом же, пятерка лидеров выглядит так: кроме упомянутых Chery, Geely и Haval в нее попали Changan и Lifan. Модельный рейтинг и вовсе заслуживает отдельного упоминания: первенство по количеству перепродаж удерживают кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 4. Чуть позади них расположился Haval Jolion, а замыкающими идут две модели от Geely – Coolray и Monjaro.

Почему массовый спрос пока впереди

Директор компании Appruvo Кирилл Ларин смотрит на ситуацию с прагматичным оптимизмом. Он подчеркнул, что цены на относительно свежие китайские автомобили на вторичке все еще кусаются. По его мнению, бум начнется в тот момент, когда за кроссовер из КНР в возрасте четырех-пяти лет попросят в районе 1-1,2 млн рублей: «Когда китайский кроссовер в возрасте четырех-пяти лет можно будет приобрести за 1-1,2 млн рублей, очередь из желающих должна существенно вырасти». Пока до этого порога, судя по всему, остается немного – и именно он способен подстегнуть рынок сильнее любых рекламных акций.

Ранее «За рулем» уже сообщал о том, как подешевел китайский кроссовер с полным приводом.

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