Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser обновился

Toyota Land Cruiser 70 получил три новые версии

Короткобазной версии (SWB) «семидесятки», которую Toyota, похоже, решила потревожить спустя четыре десятилетия, посвятили отдельный ролик на официальном YouTube-канале. В кадр позвали главного инженера Land Cruiser Масаю Утияму и пилота заводской команды Toyota Racing W2RC Такамото Миуру.

Что же показали? Во-первых, черный хардтоп для сугубо рабочих задач. Стальные колеса, шноркель, механические стеклоподъемники и салон с простенькой виниловой отделкой – тут все подчинено утилитарности.

Во-вторых, представлен более широкий хардтоп песочного цвета. Колесные арки у него раздуты, а внутри все гораздо цивильнее: электростеклоподъемники, мультимедийный дисплей и обшивка из замши с кожей. По сути, комфортабельная вариация на тему классического профи.

В-третьих – и это, пожалуй, самое необычное – кабриолет с мягким верхом. Главная его фишка в том, что лобовое стекло можно отстегнуть и уложить прямо на капот. Эксперты Carscoops не зря предположили, что такая конструкция – находка для владельцев ранчо: набрасывать лассо удобно буквально на ходу. В салоне смонтирован каркас безопасности, а задние боковые диваны доводят общую вместимость до шести-семи человек.

При этом машина получилась на удивление компактной. Колесная база у нее всего 2310 мм. Для сравнения: это на 120 мм меньше, чем у самой скромной европейской модели Toyota – кроссовера Aygo X, и лишь на 60 мм превосходит базу Suzuki Jimny.

Ходовая же осталась без сюрпризов. Тут все та же лестничная рама, неразрезные мосты и проверенная комбинация пружинной подвески спереди с рессорами сзади. Движение обеспечивают на выбор два мотора. Базовый вариант – рядная атмосферная «шестерка» объемом 4,2 литра на тяжелом топливе, выдающая 129 л.с. и агрегатируемая с пятиступенчатой механикой. Альтернатива – четырехлитровый бензиновый V6 мощностью 228 сил в паре с шестидиапазонным автоматом. Полный привод предусмотрен для обеих модификаций.

Компактная география экспансии

На глобальную популярность короткобазника всерьез не рассчитывают. Масая Утияма прямо заявил, что около 90 процентов тиража собираются отгружать на Ближний Восток. Оставшиеся десять распределят между отдельными точками в Южной Америке и Азии. Включать эту модификацию в местную японскую линейку планов пока нет, однако сам инженер отзывается о компактной компоновке с симпатией и намекает, что в перспективе модель может добраться и до домашнего рынка.

Ценник для ОАЭ

Стоимость короткобазного трехдверного хардтопа на рынке ОАЭ стартует от 177 900 дирхамов, что по курсу на 27 июля 2026 года эквивалентно примерно 3,78 миллиона рублей. Между прочим, это на 10 тысяч дирхамов (212,5 тысячи рублей) выгоднее, чем пятидверный вариант. Хотя стоит оговориться: на ряде ближневосточных рынков в рамках 70-й серии официально продают лишь пятидверные внедорожники и пикапы – с одно- или двухкабинным исполнением.

Ранее «За рулем» рассказал о другой необычной версии известной модели — удлинённом BMW X5.

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