Вторичный рынок разогнался до рекордных 3,4 трлн рублей. Что чаще берут?

Россияне активнее скупают старые авто, но теряют интерес к свежим иномаркам

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает набирать обороты.

Согласно исследованию «Газпромбанк автолизинг» и агентства « Автостат», за первые шесть месяцев 2026 года соотечественники потратили на покупку подержанных машин колоссальные 3,4 трлн рублей. Эта сумма на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о высокой активности покупателей даже несмотря на сезонные колебания.

По деньгам

Впрочем, июнь немного сбавил темп по сравнению с маем: оборот составил 590,7 млрд рублей, что на 1% меньше, но в годовом выражении рынок все равно прибавил 13%.

Интересно, что структура спроса существенно изменилась. Самый заметный спад затронул относительно новые автомобили возрастом до пяти лет – вложения в них сократились на 8%, и теперь их доля в общих расходах упала с 30% до 24,5%. Покупатели явно переключились на более доступные варианты. Например, траты на машины от 5 до 9 лет подскочили на 27%, а на старые авто (от 10 лет и старше) – на 19%. В итоге доля возрастных автомобилей достигла 40,6% от всех средств, потраченных на вторичном рынке, а по количеству продаж они и вовсе вне конкуренции, составив 69% от общего тиража.

География

Что касается географии производства, то здесь главный сюрприз преподнесли китайские бренды. Расходы на покупку подержанных «китайцев» выросли на 76%, благодаря чему их рыночная доля увеличилась до 9,9%.

Продолжают укреплять позиции и японские марки, на которые ушло 184,4 млрд рублей (+27%).

Лидерство по выручке пока сохраняют европейские модели (192,1 млрд рублей), однако их влияние постепенно ослабевает – доля сократилась до 32,5%.

Единственными, кто показал падение интереса, оказались корейские автомобили: затраты на них уменьшились на 2%, их доля опустилась до 12,9%.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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