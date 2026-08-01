Как спасти машину от гидроудара при езде в сильный дождь?

Синоптик Тишковец предупредил о месячной норме осадков в Москве к 31 июля: эксперты оценили риск гидроудара

На столичный регион в ближайшие пять дней обрушится настоящий водный залп. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 27 по 31 июля выпадет до 80-88 мм осадков – весь месячный объем. Представьте: примерно по восемь-девять полных ведер на каждый квадратный метр.

Такая стихия превращает городские улицы в ловушки, а для машин открывается целый список угроз. Самая коварная из них – гидроудар. Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие», рисует безрадостную картину: подземные паркинги и низинные участки дорог уйдут под воду с высокой вероятностью. И даже частичное подтопление способно нанести губительный урон. Вода проникает в подвеску, проводку, салон. Если же уровень достиг порогов и водитель решает завести мотор, все может закончиться капитальным ремонтом.

По сути, гидроудар случается, когда вода через воздухозаборник добирается до цилиндров. Сергей Рацко, коммерческий директор техцентра Big Boys Big Toys, объясняет механику: жидкость почти не сжимается, в отличие от воздуха, и поршень создает колоссальную нагрузку на все детали.

«При ходе поршня возникает огромная нагрузка на детали двигателя», – уточнил он.

Какие сюрпризы преподнесет мотор после такого купания? Сергей Рацко перечислил возможный ущерб:

гнутые шатуны;

разрушенные или поврежденные поршни;

проблемы с клапанами;

трещины в блоке цилиндров;

испорченный коленвал;

полное заклинивание двигателя.

Чем выше была скорость при столкновении с водной преградой, тем разрушительнее последствия. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что неудачный проезд по луже порой выводит из строя электрику – какой-нибудь блок может запросто окислиться. При малейшем подозрении на гидроудар он советует немедленно заглушить зажигание и забыть про повторные попытки пуска. Только эвакуатор до сервиса.

«При положительном сценарии вышли из строя небольшие элементы двигателя, которые можно поменять или починить. При негативном – придется менять двигатель или даже саму машину», – пояснил специалист.

Списывать авто в утиль сразу не стоит. Рацко заверяет: отремонтировать можно почти все. Вопрос лишь в масштабе бедствия – иногда хватает чистки впуска, замены фильтра и масла. Если же внутренние детали деформированы, мотор придется разобрать полностью или заменить.

«Чем раньше автомобиль попадет в сервис и чем меньше попыток его завести после попадания воды, тем выше шанс сохранить двигатель», – акцентирует он.

Впрочем, затопление – лишь одна напасть. Ураганный ветер, плохая видимость и мокрая дорога резко повышают аварийность. Падающие деревья, щиты и ветки вообще не редкость, напоминает Дмитрий Соколов. Если машина уже пострадала, медлить нельзя: сразу звоните страховщикам, снимайте все повреждения, при ДТП или упавшем дереве вызывайте ГАИ и не трогайте авто с места до оформления документов.

Грязная вода в лужах хоронит под собой острые предметы, ямы и опасные края асфальта, так что покрышки с дисками тоже в зоне риска. А когда сверху сыплется град, спрятать машину под навес получается не всегда. На такой случай Соколов рекомендует нехитрый лайфхак: накройте капот и крышу плотным чехлом, а за неимением такового сгодятся одеяло, картон или автомобильные коврики.

«Даже одеяло, картон или коврики, закрепленные на капоте и крыше, могут смягчить удары градин», – говорит он.

Полезный гайд для автомобилистов от Дмитрия Соколова помогает минимизировать риски. Во-первых, избегайте парковки в низинах и подземных паркингах с плохим дренажем – ищите возвышенность. Во-вторых, не пытайтесь штурмовать глубокие лужи на дороге: под водой скрываются ямы и открытые люки, лучше сбросить скорость или развернуться. В-третьих, заглохший в воде или подтопленный на стоянке автомобиль ни в коем случае нельзя заводить – это гарантированный путь к гидроудару. В-четвертых, просушить салон и проводку правильно помогут только в сервисе, куда машину стоит эвакуировать. Ну и конечно, полис каско заранее берет на себя расходы за пострадавшие от воды электронику, мотор и ходовую часть.

Сергей Рацко, со своей стороны, напоминает об осторожности за рулем: объезжайте глубокие лужи, а если деваться некуда – двигайтесь медленно, без резких ускорений. И если вода подбирается к нижней кромке бампера, разумнее остановиться. Никита Родионов перед стартом в дождь советует проверить всю оптику и дворники – автомобиль обязан быть заметным.

Правда, уже на грядущих выходных погода сменит гнев на милость. Атмосферный антициклон вернет в центр России солнце, сухость и 30-градусное тепло.

О пользе воды в двигателе «За рулем» уже рассказывал.

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