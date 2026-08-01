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Как спасти машину от гидроудара при езде в сильный дождь?

Синоптик Тишковец предупредил о месячной норме осадков в Москве к 31 июля: эксперты оценили риск гидроудара

На столичный регион в ближайшие пять дней обрушится настоящий водный залп. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 27 по 31 июля выпадет до 80-88 мм осадков – весь месячный объем. Представьте: примерно по восемь-девять полных ведер на каждый квадратный метр.

Такая стихия превращает городские улицы в ловушки, а для машин открывается целый список угроз. Самая коварная из них – гидроудар. Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие», рисует безрадостную картину: подземные паркинги и низинные участки дорог уйдут под воду с высокой вероятностью. И даже частичное подтопление способно нанести губительный урон. Вода проникает в подвеску, проводку, салон. Если же уровень достиг порогов и водитель решает завести мотор, все может закончиться капитальным ремонтом.

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

По сути, гидроудар случается, когда вода через воздухозаборник добирается до цилиндров. Сергей Рацко, коммерческий директор техцентра Big Boys Big Toys, объясняет механику: жидкость почти не сжимается, в отличие от воздуха, и поршень создает колоссальную нагрузку на все детали.

«При ходе поршня возникает огромная нагрузка на детали двигателя», – уточнил он.

Какие сюрпризы преподнесет мотор после такого купания? Сергей Рацко перечислил возможный ущерб:

  • гнутые шатуны;
  • разрушенные или поврежденные поршни;
  • проблемы с клапанами;
  • трещины в блоке цилиндров;
  • испорченный коленвал;
  • полное заклинивание двигателя.

Чем выше была скорость при столкновении с водной преградой, тем разрушительнее последствия. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что неудачный проезд по луже порой выводит из строя электрику – какой-нибудь блок может запросто окислиться. При малейшем подозрении на гидроудар он советует немедленно заглушить зажигание и забыть про повторные попытки пуска. Только эвакуатор до сервиса.

«При положительном сценарии вышли из строя небольшие элементы двигателя, которые можно поменять или починить. При негативном – придется менять двигатель или даже саму машину», – пояснил специалист.

Списывать авто в утиль сразу не стоит. Рацко заверяет: отремонтировать можно почти все. Вопрос лишь в масштабе бедствия – иногда хватает чистки впуска, замены фильтра и масла. Если же внутренние детали деформированы, мотор придется разобрать полностью или заменить.

«Чем раньше автомобиль попадет в сервис и чем меньше попыток его завести после попадания воды, тем выше шанс сохранить двигатель», – акцентирует он.

Впрочем, затопление – лишь одна напасть. Ураганный ветер, плохая видимость и мокрая дорога резко повышают аварийность. Падающие деревья, щиты и ветки вообще не редкость, напоминает Дмитрий Соколов. Если машина уже пострадала, медлить нельзя: сразу звоните страховщикам, снимайте все повреждения, при ДТП или упавшем дереве вызывайте ГАИ и не трогайте авто с места до оформления документов.

Грязная вода в лужах хоронит под собой острые предметы, ямы и опасные края асфальта, так что покрышки с дисками тоже в зоне риска. А когда сверху сыплется град, спрятать машину под навес получается не всегда. На такой случай Соколов рекомендует нехитрый лайфхак: накройте капот и крышу плотным чехлом, а за неимением такового сгодятся одеяло, картон или автомобильные коврики.

«Даже одеяло, картон или коврики, закрепленные на капоте и крыше, могут смягчить удары градин», – говорит он.

Полезный гайд для автомобилистов от Дмитрия Соколова помогает минимизировать риски. Во-первых, избегайте парковки в низинах и подземных паркингах с плохим дренажем – ищите возвышенность. Во-вторых, не пытайтесь штурмовать глубокие лужи на дороге: под водой скрываются ямы и открытые люки, лучше сбросить скорость или развернуться. В-третьих, заглохший в воде или подтопленный на стоянке автомобиль ни в коем случае нельзя заводить – это гарантированный путь к гидроудару. В-четвертых, просушить салон и проводку правильно помогут только в сервисе, куда машину стоит эвакуировать. Ну и конечно, полис каско заранее берет на себя расходы за пострадавшие от воды электронику, мотор и ходовую часть.

Сергей Рацко, со своей стороны, напоминает об осторожности за рулем: объезжайте глубокие лужи, а если деваться некуда – двигайтесь медленно, без резких ускорений. И если вода подбирается к нижней кромке бампера, разумнее остановиться. Никита Родионов перед стартом в дождь советует проверить всю оптику и дворники – автомобиль обязан быть заметным.

Правда, уже на грядущих выходных погода сменит гнев на милость. Атмосферный антициклон вернет в центр России солнце, сухость и 30-градусное тепло.

О пользе воды в двигателе «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Autonews.ru
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