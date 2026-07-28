Что делать, если автомобиль «поймал» гидроудар

Эксперт Петров рассказал, можно ли отремонтировать мотор после гидроудара

Стоит ли вообще куда-то выезжать на машине, когда синоптики обещают стену воды? Дожди в Москве, по прогнозам, будут настолько сильными, что привычные поездки рискуют обернуться настоящей катастрофой для «сердца» автомобиля. Главной незримой угрозой на затопленных улицах становится то самое явление, которого панически боятся все мотористы, – гидроудар.

Директор департамента по работе с партнерами СТО «Uremont» Александр Петров объяснил, почему это настолько опасно. По сути, мотор начинает заглатывать воду через воздухозаборные фильтры, стоит лишь уровню жидкости подняться выше критической отметки в подкапотном пространстве. Хватает глубокой лужи или паводка, и вода, вместо топливно-воздушной смеси, прямиком оказывается в камере сгорания.

Дальше в дело вступает физика, против которой не поспоришь. Поршень по инерции пытается сжать субстанцию, которая, в отличие от воздуха, сжатию практически не поддается. «Поршень, продолжая двигаться по инерции, встречает эту несжимаемую массу – происходит резкий и очень сильный удар, который в большинстве случаев раскалывает двигатель или деформирует его внутренние детали», – уточнил Петров. Мгновение, и силовой агрегат превращается в груду дорогостоящего лома.

Каков реальный масштаб разрушений

Характер поломок почти всегда исключительно тяжелый, и медики тут бессильны. На восстановление мотора после встречи с водяной пробкой, как показывает практика, рассчитывать не приходится.

«Примерно в 80% случаев происходит серьезное механическое повреждение – чаще всего отрывает картер, может погнуть или сломать шатуны, повредить стенки цилиндров или пробить блок двигателя, и на этом ресурс силового агрегата, по сути, заканчивается», – привел пугающую статистику Петров. Коварство ситуации еще и в том, что внешне удар может показаться не таким уж и сокрушительным. Зато внутри остаются скрытые деформации, которые вылезут позже – от странных стуков до внезапной полной остановки мотора в самый неподходящий момент.

Правило, которое нельзя нарушать

Когда все уже случилось и двигатель «хлебнул» лишнего, самое страшное, что можно предпринять – это попытаться его завести. Директор компании «Автосвита», занимающейся ремонтом и продажей запчастей, Мария Посеницкая настаивает на незамедлительной эвакуации: «Следует сразу же вызывать эвакуатор и везти машину в СТО на диагностику».

Александр Петров солидарен с коллегой и предупреждает, что секундный порыв провернуть ключ зажигания многократно усугубит последствия. Повторный запуск почти со стопроцентной гарантией превращает то, что еще можно было бы устранить малой кровью, в необходимость капиталить или менять агрегат целиком. В общем-то, логика проста: вода не сжалась, а при новой попытке запуска детали просто добьют сами себя.

Есть ли шансы на спасение

Мария Посеницкая полагает, что ремонт или замена все же возможны, но лишь после полной просушки всех элементов, куда попала влага. Это обязательный начальный этап.

Со своей стороны, Петров говорит лишь о «теоретической» возможности восстановления. Для этого сначала нужно вскрыть мотор и дотошно проверить состояние поршней, шатунов и цилиндров. «Повреждения могут оказаться не критичными, и в этом случае можно ограничиться заменой отдельных деталей. Однако на практике это скорее исключение. В большинстве случаев спасти двигатель не удается, и владельцу приходится устанавливать новый или контрактный силовой агрегат», – резюмировал он.

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