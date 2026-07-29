В России появилась возможность купить добротный кроссовер Toyota с ценой Весты

Toyota Yaris Cross из Японии предлагают в России с ценами от 1,6 млн рублей

Ситуация на рынке новых машин порой выглядит парадоксально. Оказывается, сегодня можно взять настоящую японскую Toyota Yaris Cross за сумму, которая на фоне многих «китайцев» уже не кажется запредельной. Речь про поставки из Японии, которые обходятся дешевле, чем тот же Haval Jolion с роботом или Geely Cityray в минималке.

Условия и правда интересные: один из дилеров во Владивостоке выставил ценник в 1 555 000 рублей за автомобиль в праворульном исполнении. Важно, что эта цифра уже включает и полную таможенную очистку, и утилизационный сбор, и оформление документов вплоть до ЭПТС и СБКТС. Машину с 1,5-литровым атмосферником на 120 сил и вариатором Direct Shift предлагают в версии Z Adventure, причем только с передним приводом.

Toyota Yaris Cross

За эту же комплектацию в Японии просят 2 736 800 иен. По текущему курсу выходит около 1,3 млн рублей, но разница с доставленной «под ключ» машиной уже не выглядит космической. Для сравнения: новая Lada Granta Sport сейчас стоит даже побольше – 1 677 000 рублей.

Другие продавцы из Владивостока, правда, называют иные цифры. Без детальной росписи по расходам они оценивают привоз такого авто в 1 750 000 рублей. В Благовещенске же предлагают забрать Yaris Cross 2023 года выпуска прямо со склада, но там цены повыше: 2 290 000 и 2 390 000 рублей. Разница кроется в оснащении.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Вариант за 2 290 000 рублей поставляется в исполнении Z. А за доплату в 100 тысяч можно получить версию GR Sport. Она выглядит агрессивнее и нафарширована заметно богаче: кожаный руль с перфорацией и логотипом серии, передние кресла с развитой боковой поддержкой, красные тормозные суппорты, оригинальная радиаторная решетка и алюминий на педалях. В салоне также появятся фирменные коврики серии и климат-контроль.

Насытить машину комфортом можно и без спортивного обвеса. Уже в богатых комплектациях с завода ставят подогрев практически всего: руля, передних сидений, дворников лобового и заднего стекол. Дополняют картину датчики давления в шинах, передний и задний парктроники, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и диски диаметром 18 дюймов.

Параллельно в Россию начали возить и другие бюджетные модели из Японии. Так, утилитарный седан Toyota Corolla Axio продают во Владивостоке от 1 435 000 рублей, тоже с оформлением всех документов.

Словом, рынок потихоньку открывает лазейки для тех, кто предпочитает азиатскую надежность, но не готов переплачивать за привычный уже официал.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как корейский седан неожиданно стал доступнее Весты.

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