Популярный в России бренд представил новый кроссовер дешевле 1,5 млн рублей

Changan рассекретил подробности об обновленном кроссовере Deepal S05

Обновленный Deepal S05 уже показали в Китае – как раз когда в России на модель только оформили ОТТС. Компания Changan поделилась официальными снимками, дав возможность рассмотреть экстерьер и интерьер.

Внешне кроссовер не изменился. По сути, доработки получились точечными, а затронули они в основном салон. Потому и цена, скорее всего, останется близкой к нынешней – в Китае за дореформенную версию сейчас просят от 119 900 юаней, или около 1,39 млн рублей по актуальному курсу.

Changan Deepal S05

Среди новшеств: переработанная отделка и 256-цветная контурная подсветка, хотя общая компоновка не поменялась. На месте остались огромный сенсорный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, беспроводные зарядки и передние кресла, спинки которых откидываются на внушительный угол ради отдыха. Зато со стороны пассажира наконец появился перчаточный ящик, а всего в салоне теперь 37 отсеков для всякой мелочевки. Кстати, добавился еще и проекционный дисплей.

Интерьер Changan Deepal S05

Машине достался лидар, способный замечать препятствия на большом расстоянии. В стандартной электрической версии трудится один двигатель на 272 л.с., а покупатель выбирает между двумя аккумуляторами. С ними Deepal S05 проезжает до 520 или до 620 километров без подзарядки соответственно.

Гибридный вариант построен вокруг атмосферного 1,5-литрового двигателя на 98 сил и 238-сильного электромотора. В общем-то, именно здесь кроется самый впечатляющий показатель: совокупный запас хода у гибрида достигает 1310 километров.

О других китайских новинках, способных приятно удивить интерьером, «За рулем» рассказывал.

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