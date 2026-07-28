Средний размер кредита на автомобиль заметно вырос

НБКИ: средний размер автокредита в РФ в июне вырос почти на 20%

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) обнародовало свежие цифры: в июне 2026 года средний чек автокредита достиг отметки в 1,57 млн рублей. По сравнению с тем же месяцем 2025-го сумма поднялась почти на пятую часть – рост составил 19,5%. Впрочем, помесячная динамика почти нулевая: относительно мая показатель прибавил лишь 0,6%.

Крупнейшие займы на покупку машин традиционно берут в столицах. Топ-3 по размеру чека выглядит так: Москва с 2,07 млн рублей, следом Подмосковье (1,91 млн) и Петербург (1,82 млн рублей). В общем-то, жители мегаполисов берут куда более весомые суммы, чем в среднем по стране.

География кредитов: Москва лидирует, регионы догоняют

Годовая динамика прироста впечатляет в первую очередь в регионах. Лидерами по скачку средней суммы займа стали Тульская область (плюс 25,4%), Красноярский край (+24,6%) и Оренбуржье (+24,4%). А вот наименее активно этот показатель рос в Самарской области (+9,5%), Пермском крае (+12,2%) и Иркутской области (+13,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков обращает внимание на затяжную стабилизацию чека. «Последние 10 месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей», – пояснил он. Причины такой заморозки, по словам эксперта, лежат на поверхности: банки сохраняют низкий аппетит к риску, а спрос со стороны заемщиков остается слабым. Виной тому – и дороговизна самих машин, и заградительно высокие ставки по кредитам.

Рынок в стагнации: ставки, цены и осторожность банков

Общий объем выдач тоже не радует особым размахом. По данным на 22 июля, за последний месяц лета в России оформили 100,2 тыс. кредитов как на новые, так и на подержанные автомобили. Это на 3% меньше по отношению к маю, хотя и на 12,7% превышает результат июня прошлого года. Правда, эйфории от годового роста нет – аналитики сходятся во мнении, что текущий уровень сделок все еще крайне низок. К примеру, в июне 2024-го граждане взяли 150 тыс. займов такого типа.

За первую половину 2026 года общая картина хоть и пестрее, но неоднозначна. За январь-май банковская система выдала россиянам автокредитов на 580,5 млрд рублей – это ровно на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато если оглянуться на два года назад, то падение составляет внушительные 40,5%.

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