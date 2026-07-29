Стоит ли на самом деле опасаться китайских запчастей? Мнение экспертов

Эксперты «Авторусь-Сколково» и NGN объяснили, когда стоит бояться запчастей из КНР

Обслуживание машин китайскими запчастями – тема, вокруг которой до сих пор ходит масса предрассудков. Габриел Галоян, возглавляющий сервисный центр «Авторусь-Сколково», уверен: качественные компоненты найти можно. Проблема, по его мнению, вовсе не в стране происхождения.

Надпись «made in China» давно перестала быть приговором. Галоян советует смотреть на репутацию конкретного бренда, а не на стереотипы. Если производитель давно на рынке и успел себя зарекомендовать, опасаться нечего: «Китай бывает разным». В реальности все упирается в узнаваемость марки и наличие официальных каналов поставок.

Проверенные бренды и нюансы импорта

Куда интереснее ситуация с компонентами для самих китайских автомобилей. Александр Маршалков, директор компании NGN, разделил эту историю на два сценария. Первый – масс-маркет. С ходовыми моделями никаких затруднений нет, абсолютно все доступно под заказ и без долгих ожиданий.

Второй сценарий касается премиальных или нишевых машин, которые завозятся в страну буквально поштучно. Тут-то и всплывают все издержки параллельного импорта. Владельцам Zeekr, Xiaomi, Denza приходится выкручиваться самим. Никакой централизованной полки с запчастями для них не предусмотрено.

Как итог – люди сбиваются в профильные клубы, закрытые чаты в мессенджерах и на форумах. Там довольно оперативно формируется своя сервисная экосистема: прямые контакты с продавцами, списки аналогов и проверенные мастера. Сам Маршалков уточняет: «это проблема параллельного импорта в целом», а не конкретных моделей.

Статистика посещений и средний чек

Тем временем спрос на обслуживание китайских авто ощутимо вырос. Согласно данным сети автосервисов, за первую половину 2026 года зафиксировано 38 242 визита машин из КНР. Для сравнения, годом ранее за тот же период показатель составлял лишь 25 302 обращения. Прирост налицо, хотя цены на ремонт остаются довольно сдержанными.

Средний чек по итогам шести месяцев – 9787 рублей. Эта цифра говорит о том, что содержание «китайцев», за исключением редких экземпляров, не пробивает заметную брешь в бюджете автовладельцев..

Ранее «За рулем» рассказывал об этом китайском кроссовере и его доработках.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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