Танцующие кресла, огромный панорамный люк: представлен новый роскошный кроссовер

Компания Audi презентовала новый флагманский кроссовер Q9

Audi Q9 официально дебютировал – компания, наконец-то, закрыла досадный пробел в модельном ряду, где до сих пор не было полноразмерного SUV, способного на равных сражаться с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Переднюю часть оккупировала массивная решетка радиатора с вертикальными планками и броской черной окантовкой. Любопытно, что оформили ее в собственном стиле, не оглядываясь на корпоративные лекала свежих моделей марки. Сзади притягивают взгляд изогнутые цифровые OLED-фонари – их ультратонкие стеклянные панели, по задумке производителя, вторят трехмерной архитектуре корпуса и улучшают обзорность с боков.

Номерной знак перекочевал на бампер, хотя у других машин бренда он традиционно располагается выше. Благодаря этому корма стала визуально чище и строже.

С дверями тоже поколдовали. Их снабдили электроприводом и способностью распахиваться почти на прямой угол, а встроенные датчики страхуют от контакта с соседними авто, препятствиями или зазевавшимися прохожими. Управлять всем этим хозяйством можно удаленно, через приложение myAudi.

Базовый салон семиместный, но можно заказать и шестиместную компоновку. Во втором случае вместо сплошного дивана появятся два отдельных кресла с электрорегулировками, а третий ряд обещает не мучить взрослых людей теснотой.

Над головой развернулся самый большой в истории Audi панорамный люк – его площадь превышает полтора квадратных метра. Прозрачность разделена на девять независимых секций, а 84 светодиода заливают стекло светом в одном из 30 оттенков. Стоит заглушить мотор, как панорама автоматически затеняется, скрывая пассажиров от посторонних глаз.

Акустический апгрейд и системы безопасности

Что касается звука, тут трудится комплекс Bang & Olufsen на 1360 Вт с 22 динамиками, дополненный вибромоторами в креслах – те пульсируют в такт музыке. Отдельные динамики вмонтированы прямо в подголовники, позволяя шоферу общаться по телефону или слушать подсказки навигатора, не отвлекая остальных.

Безопасность, конечно, на высоком уровне. Если водитель вдруг потеряет способность управлять машиной, электроника сама замедлит кроссовер, при подходящих условиях аккуратно съедет на обочину, остановит авто и наберет экстренные службы.

Моторная гамма и различия по рынкам

Европейцам обещан трехлитровый рядный шестицилиндровый дизель на 295 лошадиных сил с мягким гибридным довеском и электрическими турбокомпрессорами. Коробка везде 8-ступенчатый автомат, привод – только полный.

Американский рынок стартует с бензинового 2,9-литрового V6 мощностью 429 л.с. Для желающих погорячее припасена версия с 4,0-литровым битурбо V8, выжимающим уже 591 силу. Кроссовер также оснащен адаптивной пневмоподвеской, а полноуправляемое шасси подруливает задними колесами на угол до пяти градусов – маневрировать в узких проулках станет заметно проще.

В Европе на Q9 особых рекордов продаж не ждут. Главная арена – Соединенные Штаты, пишет Carscoops, где новинка призвана укрепить позиции Audi в люксовом сегменте на фоне обновленных соперников от BMW и Mercedes-Benz.

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