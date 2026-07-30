Volvo совместно с Geely готовит новый крупный седан: подробности

Geely приостановила свои проекты ради первого люксового седана Volvo D-класса

За столетнюю историю шведской марки у нее еще не было настоящего представительского седана. Однако ситуация скоро изменится: Volvo готовит модель, которая метит выше нынешнего флагмана S90 и должна стать прямым соперником крайне успешного в Китае Maextro S800.

У этой гонки вооружений есть своя цена. Чтобы обеспечить новинке зеленый свет, материнский холдинг Geely, по сути, перебросил все силы на люксовый седан, заморозив или отложив разработки схожих машин для брендов Galaxy, Lynk & Co и Zeekr. Ресурсы сейчас сконцентрированы на одной цели.

Курировать проект доверили недавнему назначенцу – Дуань Цзяньцзюню. Он занял пост президента и гендиректора Volvo China только в мае, перейдя из китайского офиса Mercedes-Benz. Человек, прямо скажем, с подходящим бэкграундом: последние 13 лет он выстраивал практически доминирующую позицию для S-Class и Maybach в местном D-сегменте. Теперь этот опыт пригодится шведам.

Любопытно распределение ролей внутри проекта. За продуктовые характеристики, стандарты безопасности и сертификацию отвечают непосредственно специалисты Volvo China. А вот команда разработчиков Geely взяла на себя электрическую начинку, дизайн кузова и управление всей цепочкой поставок.

Производство без сюрпризов локализуют в Китае.

Кстати, конкуренция на месте не стоит. Буквально накануне там же, в КНР, дебютировало пятое поколение кроссовера BMW X5. Миру его показали еще в июне, но для китайского рынка машину доработали: растянули колесную базу и внедрили другие локальные фишки, которые требуют местные покупатели.

Недавно «За рулем» рассказал о другом претенденте на лавры Mercedes — китайском суперседане с «босс-режимом».

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