Европейский автогигант попрощается с тысячами работников

Reuters: BMW уволит несколько тысяч сотрудников в Германии до конца 2027 года

BMW официально объявил о программе добровольного увольнения, которая затронет несколько тысяч рабочих мест в Германии до конца 2027 года. Решение уже согласовано с производственным советом компании.

Под сокращение попадут в первую очередь административные подразделения и инженеры-разработчики – производственные площадки останутся нетронутыми. Собеседник Reuters уточнил, что речь может идти примерно о 8000 человек при общей численности персонала группы порядка 150 тысяч по всему миру.

Причина столь масштабной оптимизации – ухудшение финансовых прогнозов. В июне BMW понизила ожидания по годовой прибыли, напрямую связав это с падением продаж на китайском рынке. Глава компании Милан Неделькович подтвердил, что меры по сокращению издержек будут усилены и ускорены.

О том, как Geely EX5 обещает избавить владельцев электрокаров от главного страха, «За рулем» уже рассказывал.

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