В России хотят ускорить проверку автовладельцев при оформлении ОСАГО

ЦБ РФ предложил ввести 14 дней на проверку данных ОСАГО

Правила расторжения договоров ОСАГО могут серьезно измениться – Центробанк направил в Российский союз автостраховщиков конкретные предложения, ограничивающие аппетиты компаний. Речь идет о ситуациях, когда страхователь, мягко говоря, ошибся в данных, повлиявших на степень риска, и это вскрылось.

Как выяснил «Коммерсант», регулятор хочет ввести для бизнеса своеобразный период охлаждения сроком в две недели. Механика такая: если страховщик заметил недостоверные сведения, то он вправе разорвать договор. Но вернуть клиенту придется почти все – премию за вычетом расходов на ведение дела, а это около 22%.

Получается, на решение есть всего 14 дней. За это время нужно успеть не только расторгнуть соглашение, но и предъявить регрессные требования. Промедлил – и все, дальше путь только в суд, пишет издание со ссылкой на источники. Отдельно прописан и сценарий с аварией до окончания охлаждения или официального отказа компании от договора: выплатить пострадавшему все равно обяжут, но право регресса к виновнику сохранится.

В ЦБ объясняют инициативу заботой об интересах автовладельцев и желанием заставить страховщиков пристальнее вглядываться в предоставленные сведения прямо на этапе оформления полиса. Позиция понятна: хочешь ловить клиента на ошибках – проверяй сразу и тщательно, а не в удобный момент.

В РСА, между прочим, смотрят на ситуацию иначе. Там считают, что введение жестких временных рамок де-факто выдаст автолюбителям «индульгенцию» на внесение неверных данных при покупке полиса.

Сейчас отказаться от договора ОСАГО без возврата премии можно на любом этапе до наступления страхового случая. Если же ДТП уже произошло, у компании сохраняется регрессное требование – при условии предоставления клиентом ложных сведений.

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