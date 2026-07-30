КАМАЗ передумал уходить на длинные каникулы: причины

КАМАЗ отменил 4–дневный график работы в августе и сентябре

Портфель заказов КАМАЗа серьезно вырос, что позволило скорректировать производственные планы в большую сторону. На предприятии решили полностью отказаться от режима укороченной недели – по крайней мере, на ближайшие два месяца.

Принятое еще в марте постановление о переходе на четырехдневку официально отменено на август и сентябрь. Как сообщили на самом заводе, объемов теперь хватает для полноценной загрузки в стандартном пятидневном графике.

В реальности все упирается в стабилизацию рынка грузовиков и активное расширение линейки машин поколения К5. Меры по развитию продаж, предпринятые внутри компании, начали приносить плоды: количество поступающих заказов на ближайшие месяцы заметно увеличилось. Среднесуточный темп сборки, кстати, выходит на уровень в 160 машкомплектов.

Производство заработало с опережением графика. Корпоративный отпуск завершился 27 июля – он продлился всего две недели вместо изначально запланированных трех. Причиной такого пересмотра как раз и стал всплеск продаж новых автомобилей пятого поколения.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как дефицит машин на вторичке задирает цены.

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