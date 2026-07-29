Дефицит нормальных машин на вторичке загоняет цены все выше

Эксперт Шапринский объяснил рост цен на автомобили с пробегом

Цены на подержанные автомобили в России продолжают расти – июнь 2026 года стал вторым месяцем подряд, когда фиксируется удорожание. За год машина с пробегом прибавила 1,8%: если в июне 2025-го средний ценник составлял около 1 млн 412 тысяч рублей, то сейчас – уже 1 млн 437,7 тысячи, подсчитали в агентстве « Автостат».

На деле это не просто сезонный всплеск. С рынка вымываются самые ликвидные варианты – те, что от одного владельца, без аварий и с честным пробегом. Их банально не хватает.

«Спрос превышает предложение, что отражается на цене данных автомобилей», – комментирует ситуацию коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, особенно остро дефицит ощущается по проверенным брендам. Причем проблема накладывается и на то, что новые машины становятся все менее доступными. Люди, планировавшие покупку в салоне, вынуждены переключаться на вторичный рынок, а это подливает масла в огонь конкуренции.

Причины роста и сезонный фактор

Заодно на стоимость работают инфляция и традиционный летний ажиотаж вокруг машин с пробегом. Теплый сезон всегда подстегивает покупателей, объясняет Шапринский, и это еще больше давит на цены. Получается замкнутый круг: дорогие новые авто гонят аудиторию на вторичку, а там и без того ликвидных экземпляров кот наплакал.

Что будет во второй половине года? В «Рольфе» считают, что сюрпризов может и не случиться. Директор по продажам автомобилей с пробегом Вадим Черноусов полагает, что без резких потрясений – например, скачков курса или ключевой ставки процентов на 15 – ценовая динамика останется примерно на нынешнем уровне. Осень способна чуть подогреть спрос и двигать цифры вверх, а ближе к зиме рынок, скорее всего, отыграет это сезонной коррекцией назад. Говорить о каком-то обвале вниз не приходится.

Мнение коллег из «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» более структурное. Андрей Гришаков, отвечающий там за машины с пробегом, подчеркивает, что на параллельный импорт сильнее всего влияют курс валют и таможенные платежи с утильсбором. Для внутреннего же рынка на первый план выходит пустота в предложении. То есть куда ни глянь – кругом факторы, толкающие среднюю стоимость вверх. По его оценке, ждать стабилизации можно было бы лишь при снижении дефицита и уменьшении пошлин, но пока это из области фантастики.

Как считать: усредненные цены и реальность продаж

Любопытно, что методика подсчета здорово меняет картину. Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Виктор Пушкарев уточняет: 1 млн 437,7 тыс. рублей – это просто усредненный ценник по объявлениям без учета того, сколько машин реально продано. А вот средневзвешенная цена, которая как раз отражает структуру сделок, за первую половину 2026 года составила 1 млн 194 тыс. рублей.

И здесь интересный момент – эта средневзвешенная планка на протяжении всего 2025-го и начала 2026-го держится очень стабильно. По сути, между спросом и реальными продажами есть определенное равновесие. Но само по себе это не отменяет долгосрочного тренда.

Пушкарев обращает внимание на жесткую закономерность: ретроспектива показывает неуклонный рост цен на подержанные авто год от года. Так что любое возможное снижение будет мимолетным и почти незаметным, связанным разве что с каким-нибудь внезапным падением спроса. В общем-то, рассчитывать на то, что машины с пробегом вдруг станут ощутимо дешевле, – дело неблагодарное.

На фоне дефицита и роста цен «За рулем» рассказал о том, какой трехрядный кроссовер с пробегом выбрать.

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