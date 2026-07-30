В России возобновились продажи двух европейских машин с официальной гарантией

Peugeot 408 и Citroen SpaceTourer появились в продаже у российских дилеров

Свежие французские автомобили добрались до российского рынка, несмотря на замороженный еще в 2022 году импорт.

В автосалонах появились седан Peugeot 408 и минивэн Citroen SpaceTourer, а на официальных сайтах марок вдруг возникли актуальные прайс-листы с отметками о наличии машин. Компания «Пежо Ситроен Рус», однако, заявила о своей непричастности к этим поставкам.

Представители дилерских сетей раскрыли любопытные подробности. В европейский головной офис PSA журналисты направили запрос, но ответить там пока не успели. В московском подразделении брендов подчеркнули, что занимаются исключительно гарантийным обслуживанием.

Peugeot 408

Седан 408 доступен россиянам в безальтернативной связке: 1,5-литровый двигатель на 173 л.с. работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой с передним приводом. Машины 2026 года выпуска собирают в Китае, а местным покупателям их предлагают строго в комплектации «Шарм».

Peugeot 408

Оснащение включает двухзонный климат-контроль, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином, дополненную функцией панорамного обзора.

Практически везде ценник застыл на отметке 3 799 000 рублей – столько же указано и на официальном сайте. Правда, автоцентр «Независимость» решил заработать побольше, выставив за машину 3 850 000 рублей. Менеджер этой площадки настоятельно советовал рассчитываться наличными, предупредив, что иначе к чеку добавится еще 1,8%. Скинуть цену могут лишь при оформлении кредита или сдаче старой машины в трейд-ин.

В дилерских центрах «Энви», «Автоград» и той же «Независимости» заверили, что на автомобиль распространяется полноценная гарантия от дистрибьютора (2 года или 100 000 км пробега). Один из продавцов описал ситуацию так: «Юридически все чисто и прозрачно».

Citroen SpaceTourer

Минивэн SpaceTourer пока только начинает разъезжаться по салонам. Где-то предлагают лишь оформить предварительную заявку, однако машины уже физически прибыли в Москву. Официальный прайс-лист и дилер «Норд-Авто» солидарны в оценке – 6 999 999 рублей за единственную доступную комплектацию.

За эти деньги автомобиль оснащают панорамной крышей, двухзонным климатом, 12-дюймовым экраном медиасистемы, подогревом руля и креслами с обогревом и массажем. Доступны версии на семь либо восемь посадочных мест.

Citroen SpaceTourer

В сети «Техинком» сообщили, что поступившие образцы распределяют по точкам продаж, и «живые» экземпляры выйдут на площадки в ближайшую неделю. Схема попадания машин из Европы осталась загадкой. Собеседник издания туманно пояснил: «В Китае такой машины нет, а в России пока собирают только Citroen C5 Aircross. Как их смогли доставить из Европы – большой секрет».

Зато в столичном автосалоне Major за новый SpaceTourer уже просят 7 250 000 рублей, притом что речь идет об экземплярах 2025 года выпуска. Машину можно заказать с российского склада, но бронь обойдется в солидную сумму – 1 млн рублей. В дилерской сети пояснили, что это вынужденная перестраховка из-за риска нереализации неликвидной модели в случае отказа клиента. Как и в случае с Peugeot, гарантия тут официальная – два года или те же 100 000 км.

«За рулем» уже рассказывал о том, как расширение списка машин для такси повлияло на доступность европейских брендов.

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