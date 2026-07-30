Сколько хранится бензин в баке автомобиля? Вы удивитесь

Гарантийный срок хранения бензина по ГОСТ — год, в баке — не дольше 3 месяцев

Мало кто задумывается, отправляя машину на долгую стоянку: топливо внутри продолжает жить своей жизнью. Причем довольно бурной. Гарантийный срок хранения бензина, согласно ГОСТ 32513-2023, составляет ровно год со дня производства – об этом напомнил директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

Но это в идеальном мире герметичных цистерн и стабильной температуры. В реальной жизни все куда жестче. Эксперт специально уточнил: свои характеристики бензин удержит, только если он заперт в промышленной таре, защищен от скачков тепла и прямых лучей солнца. А что в быту?

Сколько времени остается у водителя

Обычная пластиковая емкость для топлива – худший вариант. Под воздействием агрессивной химии такой пластик быстро сдается, деформируется и начинает пропускать пары. Совсем другое дело – специальные канистры из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Они продержатся без нареканий около 10-12 месяцев.

Металл традиционно считается более надежным вариантом. Герметично закрытая железная канистра, убранная в тень, позволяет бензину не терять свойства до года. На деле же ждать так долго не советуют – куда разумнее управиться за 3-6 месяцев. Дальше неизбежны окислительные процессы и рост смолистых соединений, то есть топливо по-тихому теряет в качестве.

С бензобаком все обстоит еще тревожнее. Перепады температур, постоянный контакт с воздухом и конденсат – этот коктейль губит бензин в разы быстрее. В машине без движения топливо, по оценке Сергея Плетнева, живет не дольше двух-трех месяцев. Если же авто простояло дольше, перед запуском двигателя стоит либо разбавить остатки свежим бензином (в соотношении одна часть старого на три новых), либо просто залить полный бак заново.

Где хранить можно, а где – категорически нет

Правила хранения жестко диктуют: никакого солнца, огня и нагревательных приборов рядом. А емкость должна быть закрыта наглухо, чтобы минимизировать испарение. Для бытовых нужд подходят: отдельный гараж (канистра из металла или правильного пластика), хозяйственные постройки, не примыкающие к жилью и оборудованные по пожарным нормам, а также специальные металлические шкафы для горючего.

А вот чердаки, подвалы и кладовки в жилых домах – под запретом. Как и балконы с лоджиями, квартиры и гаражные боксы, у которых есть общая стена с любым помещением. Даже находиться с канистрой рядом с искрящим инструментом или открытым источником тепла – уже нарушение.

Вообще, пренебрегать этими нормами себе дороже и в прямом смысле. За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

«Для физических лиц штраф составляет от 5 до 15 тыс. руб., для должностных – от 20 до 30 тыс. руб., для юридических – от 300 до 400 тыс. рублей», – перечислил Плетнев.

Предел риска – это уголовная ответственность. Она наступает, если безответственное хранение топлива приведет к пожару с реальными жертвами. Так что экономия на свежем бензине или удобстве может обернуться куда более серьезной ценой, чем визит на заправку.

«За рулем» уже рассказывал о том, как выбрать канистру для бензина, чтобы он не испортился раньше времени.

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